«Depuis la déclaration de la Journée internationale de l’alphabétisation par les Nations unies en 1966, il est indéniable que l’alphabétisation constitue un droit humain fondamental», a rappelé le président du Conseil départemental de Tamba, lors de la cérémonie de lancement de la journée. Pour Mamadou Kassé, elle demeure la clé de voûte de l’apprentissage tout au long de la vie et un outil indispensable pour l’inclusion sociale, économique et culturelle. «L’alphabétisation donne une voie à de nombreuses personnes porteuses de voix, mais sans voix parce que analphabètes», martèle-t-il. Pour cette deuxième édition, c’est la région de Tambacounda qui est à l’honneur. Le ministère de l’Education nationale l’a choisie pour abriter le lancement de la deuxième édition du Mois national de l’alphabétisation. Mamadou Kassé salue ce choix : «Au-delà d’être symbolique, ce choix se justifie par le fait que notre région est encore en deçà de la moyenne nationale en matière d’alphabétisation. Malgré cet état de fait, nous œuvrons sans relâche pour la promotion de l’alphabétisation, en compagnie de tous les acteurs du secteur public comme du privé, qui sont conscients des défis à relever.» Il ajoute : «Soyez rassuré M. le ministre, nous serons des acteurs-clés de la promotion des langues nationales, véritables instruments de notre souveraineté et de notre identité.» Cette année, le thème retenu est «Promouvoir l’alphabétisation à l’ère du numérique». Le Pcd de Tambacounda épouse cette thématique, surtout dans un contexte tout numérique. «Nous abordons un tournant décisif pour l’avenir de notre éducation. A l’heure où le numérique occupe une place privilégiée dans nos vies, il est impératif d’intégrer les technologies comme outils à l’alphabétisation. Toutefois, le défi est double», souligne-t-il. Il s’agit, dans un premier temps, de rendre les technologies accessibles à tous, surtout dans nos zones rurales, et dans un deuxième temps, les adapter aux réalités culturelles et linguistiques locales.

Par Abdoulaye FALL – afall@lequotidien.sn