Le drame s’est produit le vendredi 13 novembre 2026, alors qu’une fillette nouveau-née était évacuée vers l’Hôpital régional de Tambacounda après avoir subi une mutilation génitale féminine (excision et infibulation). Dans un communiqué conjoint publié à Dakar le 20 novembre 2026, le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et Onu-Femmes au Sénégal ont exprimé leur «profonde indignation» et leur «immense tristesse», adressant leurs condoléances à la famille endeuillée.

Une pratique mortelle malgré un cadre juridique pionnier

Les trois agences onusiennes ont également salué la fermeté affichée par les autorités sénégalaises, notamment à travers le communiqué du ministère de la Famille, de l’action sociale et des solidarités daté du 17 novembre 2026, ainsi que la mobilisation des personnels de santé et des acteurs de la protection de l’enfance.

Rappelant que les Mutilations génitales féminines (Mgf) provoquent des douleurs extrêmes, des traumatismes profonds et des risques mortels, l’Unfpa, l’Unicef et Onu-Femmes soulignent que ces actes portent atteinte aux droits fondamentaux des filles et des femmes à l’intégrité corporelle, à la sécurité et à la dignité. Au Sénégal, près de deux millions de femmes et de filles ont déjà subi des Mgf : 12, 9% des filles de moins de 15 ans sont excisés, dont huit sur dix avant l’âge de cinq ans.

Pour les agences des Nations unies, la persistance de ces pratiques sur des nourrissons et de très jeunes enfants interroge, d’autant plus que le Sénégal fait figure de précurseur juridique dans la région. Dès 1999, le pays a adopté la loi n° 99-05 (article 299 bis du Code pénal), qui sanctionne non seulement l’exécution, l’incitation, la préparation et l’assistance à une Mgf, mais aussi le non-signalement et la pratique transfrontalière. L’article 7 de la Constitution garantit par ailleurs la protection de chacun contre toute mutilation physique.

«Intolérable et inexcusable» à quatre ans de l’échéance de 2030

A la tête des trois institutions au Sénégal, les responsables ont livré un message d’alarme sur l’urgence d’agir : «à quatre ans de l’échéance des Objectifs de développement durable (Odd) de 2030, perdre la vie d’un nouveau-né des suites d’une excision est intolérable et inexcusable. Il est impératif que chacun prenne ses responsabilités afin qu’aucune fille ne subisse encore ce sort, et pour atteindre notre objectif commun de mettre fin aux mutilations génitales féminines au Sénégal», explique Tracey Hebert-Seck, Représentante de l’Unfpa au Sénégal.

«L’excision n’est pas seulement une atteinte à l’intégrité physique des filles, c’est une négation de leur vie et de leur avenir. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à une pratique qui vole à des nouveau-nées leur droit le plus fondamental : celui de vivre. Il est temps d’unir nos forces pour que plus jamais une fille ne subisse cette violence», note Jacques Boyer, Représentant de l’Unicef au Sénégal.

«Il est difficile de comprendre qu’une violation aussi grave et mortelle des Droits humains ait lieu dans un pays pionnier dans la lutte contre les Mgf. Un tel retour en arrière est impensable. Mettre fin à cette pratique est une urgence absolue pour garantir le droit à la vie, à la santé et à la dignité des filles et des femmes», explique Arlette Mvondo, Représentante d’Onu Femmes au Sénégal

Appel à la justice et au renforcement de la veille communautaire

Face à ce drame, l’Unfpa, l’Unicef et Onu-Femmes appellent à un sursaut collectif et à la consolidation rapide des mécanismes de veille communautaire, d’alerte précoce et de signalement. Ils exhortent l’Etat et la justice à poursuivre les auteurs et complices afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, en s’appuyant sur les autorités administratives, les Forces de défense et de sécurité, le secteur de la santé, les leaders religieux et coutumiers, les réseaux de jeunes et la Société civile.

Les trois agences réaffirment enfin leur engagement aux côtés du gouvernement pour accélérer la Stratégie nationale pour l’abandon des Mgf (2022-2030), notamment à travers le Programme conjoint actif depuis 2008, en lien avec les collectivités territoriales, les Centres conseils ados (Cca) et les Comités départementaux de protection de l’Enfant (Cdpe).