Il y a souvent les écoles d’excellence et les autres. Et Dakar et les autres. Le Concours général est très sélectif, mais la participation des élèves doit être généralisée. Toutefois, il y a un constat : les régions de l’intérieur sont souvent absentes de ce moment de couronnement des jeunes cerveaux du pays. A travers la Direction de l’enseignement moyen secondaire général (Demsg), un comité est institué pour sillonner les régions de Tambacounda, Kédougou et autres contrées de l’intérieur du pays les moins représentées, voire absentes au Concours général, pour les inciter à s’y intéresser. Par Abdoulaye FALL –

Pour les résultats du Concours général, on connaît les grands vainqueurs dans le désordre : Lycée Seydina Limamou Laye, Prytanée militaire, Lycée d’excellence Mariama Ba et Lycée d’excellence de Diourbel… Il s’agit d’établissements avec une entrée par voie de concours, à l’exception du Lycée Limamou Laye et quelques autres écoles publiques logées essentiellement à Dakar.

Les élèves des régions de l’intérieur ne présentent pas de candidats au Concours général, alors que parfois ils n’ont rien à envier aux lauréats. C’est le constat fait par les autorités centrales, qui voudraient changer la donne. «Le Concours général n’est l’apanage d’aucune localité, ni d’aucun établissement. Il est ouvert à tous les élèves du pays remplissant les critères définis», précise Mme Brigitte Ndour, responsable à la Direction de l’enseignement moyen secondaire général (Demsg).

Et Tamba fait partie des régions les moins visibles au Concours général. Selon les informations, les derniers lauréats de la localité au Concours général remontent à 2012 et 2007. «Voilà pourquoi les autorités ont jugé nécessaire de mettre sur pied un comité chargé de sensibiliser et vulgariser le Concours général. Il s’agit d’informer tous les acteurs sur les tenants et aboutissants, sur l’organisation et la participation au Cg. Toutes les régions, quelles que soient les conditions, doivent participer au Concours général. C’est un moyen de créer une saine émulation entre les élèves, entre les établissements et entre les académies même. D’où l’importance du comité mis en place pour vulgariser et sensibiliser sur le Cg», explique Mme Ndour.

Toutefois, la participation au concours le plus prestigieux du système éducatif national requiert évidemment un certain nombre de préalables. «Un dispositif de prise en charge de la promotion de l’excellence doit d’abord être mis en place. La détection des potentiels lauréats depuis le bas âge est aussi une étape cruciale. Et l’encadrement et le suivi des candidats sont aussi une autre étape, et pas des moindres», ajoute-t-elle.

En écho, l’inspecteur d’Académie promet de mettre les moyens pour propulser la région dans le hit-parade des meilleures écoles. «Nous allons mettre en place très rapidement le comité de pilotage du processus. Notre objectif a toujours été d’avoir des candidats et de décrocher des prix. Nous travaillerons à atteindre cet objectif d’autant plus que c’est la volonté manifestée par les nouvelles autorités. Nous avons de très bons élèves qui nous valent plusieurs mentions au Baccalauréat. S’ils sont bien encadrés et bien préparés, ils peuvent valoir à la région beaucoup de satisfaction au Concours général», espère Babacar Diack.

Evidemment, les enseignants présents à la cérémonie ont tous déploré les difficiles conditions de travail dans les établissements de Tamba, même s’ils admettent que cela ne doit pas constituer un blocage. Ils promettent de s’investir dorénavant pour le rayonnement de la région au «Concours général, tout en espérant un appui des collectivités territoriales, des partenaires et de la communauté tout entière pour un accompagnement du projet».

afall@lequotidien.sn