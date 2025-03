A l’initiative du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, les élus des deux régions les plus orientales du pays, membres de la coalition au pouvoir, ont promis de respecter le choix du Président Macky Sall pour la Présidentielle de 2024.Par Abdoulaye FALL (Correspondant) –

Les élus (maires, Pcd, Hcct et Cese) des régions de Tambacounda et Kédougou, réunis dans le Cadre de concertation du Sénégal oriental, sous la présidence du ministre Sidiki Kaba, le 14 juillet dernier, ont pris l’engagement de soutenir, quoiqu’il puisse advenir, le candidat proposé par le Président Macky Sall pour l’élection présidentielle de février prochain. Un communiqué publié à l’issue de leurs concertations souligne clairement qu’ils ont, à l’unanimité, pris la résolution de se ranger derrière le choix du Président Macky Sall pour briguer la magistrature suprême. Cela, sous l’impulsion et les encouragements du ministre Sidiki Kaba.

Ils se sont justifiés en avançant comme arguments «les enjeux historiques qui découlent de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en février 2024, l’engagement de son Excellence Macky Sall de maintenir le Sénégal dans sa trajectoire historique servant de modèle de pays démocratique, ses nombreuses réalisations dans tous les domaines qui ont fini d’impulser résolument notre pays, en l’espace d’une décennie, sur les rampes de l’émergence, ainsi que sa vision, son expérience, sa connaissance des hommes et femmes qui l’ont accompagné, et sa lucidité politique remarquable». Ils estiment que tous ces éléments constituent une chance et une source d’inspiration pour la Coalition Benno bokk yaakaar, dans le contexte actuel «où nous avons plus que jamais besoin d’unité pour la pérennisation et le parachèvement des efforts de construction nationale».

Il doit être noté que le député Ibrahima Sall de Bakel a informé que tous les élus des deux régions étaient présents au bureau du ministre Sidiki Kaba, «à quelques exceptions près».

