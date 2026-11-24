Sommés par l’autorité administrative de transmettre les statistiques sanitaires, les militants du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) de Tambacounda refusent de céder. A l’issue d’une réunion régionale, le Secrétaire général Thierno Diallo et ses camarades dénoncent la «surdité» du ministère de la Santé, pointent l’absence d’équipement informatique dans les postes de santé et maintiennent leur mot d’ordre de grève.

Par Abdoulaye FALL – Après près de vingt plans d’actions sans réponse satisfaisante de la tutelle, la tension monte d’un cran dans le secteur de la santé à Tambacounda. Face à la rétention de l’information sanitaire observée par les agents, le Gouverneur de région a publié une note circulaire pour exiger la reprise de la transmission des données. Une démarche fermement rejetée par le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas), monté au créneau ce vendredi. «Nous estimons que les difficultés actuelles ne peuvent être résolues par des notes circulaires, des injonctions ou des mesures de pression sur des travailleurs. La résolution de cette crise passe avant tout par l’ouverture d’un véritable dialogue avec les partenaires sociaux», a martelé Thierno Diallo, Secrétaire général régional du syndicat.

Le Bureau exécutif régional du Sutsas s’est réuni dès le jeudi 12 novembre 2026 avec les responsables des sous-sections des sept districts sanitaires de la région, ainsi que les représentants de la Direction régionale de la Santé et de l’Hôpital régional de Tambacounda. Selon Thierno Diallo, cette rencontre visait à apporter une réponse collective à l’autorité administrative tout en rappelant les causes profondes du blocage.

Ponctions salariales et précarité des contractuels

Pour les syndicalistes, le ministère de la Santé porte l’entière responsabilité de la dégradation du climat social. Malgré le dépôt d’un préavis de grève motivé de six mois par le collectif And Gueusseum et l’exécution de dix-neuf plans d’actions par le Sutsas, aucune négociation sérieuse n’a été engagée au niveau national. Pendant ce temps, les grévistes subissent chaque mois d’importantes ponctions sur salaire.

La section régionale dénonce également la dégradation des conditions de travail et de vie du personnel. Le syndicat pointe ainsi les retards chroniques de paiement des agents contractuels -qui, à la date du 13 novembre 2026, n’avaient toujours pas perçu leur salaire du mois-, mais aussi la reconduction répétitive des Contrats à durée déterminée (Cdd) pendant plus de dix ans pour certains agents, les maintenant dans une précarité jugée inacceptable.

Des données informatisées exigées sans ordinateurs

Au-delà des revendications pécuniaires, le Sutsas juge incohérente l’exigence de l’Administration concernant la remontée de données sanitaires informatisées, fiables et rapides. «A ce jour, aucun Infirmier chef de poste (Icp) de la région ne dispose d’un ordinateur de travail pour assurer convenablement la saisie et la transmission des données. Comment peut-on exiger des résultats performants sans mettre à la disposition des agents les moyens matériels indispensables ? N’est-ce pas là un véritable paradoxe, voire une utopie ?», s’indigne Thierno Diallo.

Tout en reconnaissant que la rétention des statistiques perturbe la planification et le suivi du système de santé, les blouses blanches estiment que l’impasse aurait pu être évitée si la tutelle avait privilégié la concertation.

Réunis en assemblée, les militants du Sutsas de Tambacounda -agents communautaires, contractuels et fonctionnaires confondus- ont réaffirmé à l’unanimité leur détermination à poursuivre le mot d’ordre national de rétention de l’information sanitaire, renvoyant les autorités à l’urgence d’ouvrir des négociations nationales.

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