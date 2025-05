Les partenaires du village de Dar Salam de l’association Solidarité Dar Salam ont encore apporté leur soutien aux populations. Cette année, le focus est mis sur la santé et l’éducation. Les membres de l’association, sous la conduite de Roland Gueguin, ont offert une ambulance au poste de santé et beaucoup d’intrants pédagogiques à l’école élémentaire, en plus d’une photocopieuse neuve. De quoi réjouir les bénéficiaires. «C’est un partenariat tout bénéfique pour le village, ont témoigné les populations présentes à la cérémonie de réception des dons. Chaque année, les partenaires de l’association Solidarité Dar Salam nous accompagnent dans les secteurs de la santé et de l’éducation, surtout les jeunes et les femmes, depuis 1997.» Cette année, ils sont encore revenus avec beaucoup de choses dans leurs bagages. Roland Gueguin, membre de l’association et porte-parole des donateurs, détaille : «Nous avons amené cette fois-ci, une ambulance destinée au poste de santé et une photocopieuse pour l’école élémentaire, en plus de beaucoup d’autres présents. C’est suite à une demande formulée par les concernés que nous avons réagi. L’école avait demandé une photocopieuse, le poste de santé, une ambulance.» Informés, les membres de l’association Solidarité Dar Salam en avaient fait une priorité. «C’est ce don que nous apportons, a expliqué, M. Gueguin. Le partenariat dure depuis 1997 maintenant. C’est parce que les populations nous ont ouvert leurs portes. L’ambulance offerte aujourd’hui va contribuer dans la prise en charge des populations. Surtout en matière d’évacuation des patients vers l’Hôpital régional de Tambacounda, mais aussi dans le cadre des vaccinations. Les localités polarisées sont parfois très enclavées et généralement difficiles d’accès. Avec ce véhicule, le taux de couverture vaccinale pourra connaître un grand bond», se projette M. Gueguin. Par ailleurs, Amady Guindo, directeur de l’école élémentaire, bénéficiaire de la photocopieuse, mesure déjà l’impact de cet appareil dans le déroulement des enseignements-apprentissages : «Avec les évaluations qui sont tout le temps mises sur des feuilles, le tirage causait un réel casse-tête. Grâce à l’association Solidarité Dar Salam, l’école est aujourd’hui clôturée. Des salles de classe y sont construites, des magasins et des blocs sanitaires. Mieux, une pompe solaire est installée dans le puits, ce qui a permis la création d’un jardin scolaire qui approvisionne l’école en légumes. Cerise sur le gâteau, ajoute-t-il, chaque année, depuis la création du partenariat, les fournitures des élèves sont gracieusement mises à disposition sans bourse délier. Nous prions pour la pérennisation du partenariat.»

Par Alioune Badara CISS – abciss@lequotidien.sn