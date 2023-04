Mieux vaut tard que jamais. Les subventions, destinées à l’Hôpital régional pour l’exercice 2022 du Conseil départemental, ont été libérées : il s’agit de 15 millions de F Cfa, composés en grande partie de matériels médical et bureautique. L’objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge sanitaire des populations de la région.

Par Abdoulaye FALL – Ce lundi, le président du Conseil départemental de Tamba et ses équipes étaient dans les locaux du Centre hospitalier régional de Tambacounda.

Mamadou Kassé y apportait l’appui du département au titre de l’exercice 2022, constitué de produits et autres matériels d’une valeur de 15 millions F.

«C’est pour nous une manière de contribuer à une bonne prise en charge des malades, explique Mamadou Kassé. Nous avons un hôpital qui sert toute la sous-région. Et c’est pourquoi nous nous devons de l’appuyer et de l’accompagner pour mieux réaliser ses objectifs.» Mamadou Kassé est heureux de revenir dans cet endroit qui occupe une place importante dans sa vie. «Cette structure m’a vu naître, quand elle s’appelait encore Dispensaire régional de Tambacounda.

Donc, c’est tout joyeux que j’y entre pour apporter un soulagement au personnel soignant et de direction. D’ailleurs, relèvera le président Kassé, nous n’en sommes pas à notre première action et inchalla, d’autres appuis suivront», promet-il.

Dr Salif Samba Diallo, conseiller départemental et président de la Commission santé du Conseil départemental, a détaillé la composition des lots : pousse seringues, aspirateurs chirurgicaux à pédale, moniteurs, nébuliseurs, extracteurs d’oxygène, chariots d’urgence, défibrillateurs. Ce soutien ravit la directrice du Centre hospitalier régional de Tamba : «le matériel reçu est venu à son heure. Il va positivement impacter la prise en charge des malades et contribuera grandement à l’atteinte de nos objectifs. Surtout au niveau des services des urgences, de la maternité et aussi de la pédiatrie», assure Aïda Babilas Ndiaye. Elle a insisté sur la place de l’Hôpital régional de Tambacounda dans le dispositif sanitaire du pays. «Il accueille même des patients venant de la Guinée, du Mali, de la Gambie. C’est pourquoi il a besoin d’être accompagné pour mieux répondre aux attentes des populations. Et cela, note-t-elle, le président du Conseil départemental l’a compris au point qu’une ligne budgétaire est dévolue à la prise en charge du gynécologue. Nous saluons à sa juste valeur l’appui du Conseil départemental.»