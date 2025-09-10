Au Poste de santé d’Abattoir complémentaire de Tambacounda, situé à la périphérie de la commune, il n’y a rien ou presque. La structure n’a aucun matériel malgré son inauguration avec faste. Le mouvement Tout Tambacounda (Ttc) a décidé de mettre fin au calvaire des femmes enceintes en offrant au poste de santé un lit d’accouchement flambant neuf.

Par Abdoulaye FALL – Dans le souci de promouvoir l’équité sanitaire, le mouvement Tout Tambacounda a apporté un soutien vital au Poste de santé d’Abattoir complémentaire, situé dans la commune de Tambacounda. Les camarades de Daouda Maémile Camara ont offert une table d’accouchement flambant neuf au poste de santé, qui polarise 23 mille 330 personnes. Ce qui en fait le plus grand de la ville. «Seulement, il n’y a rien dans la structure sanitaire», a déploré l’Icp. Selon Thierno Diallo, «le poste ne dispose d’aucun matériel médical». Or, il a été inauguré en grande pompe par le ministre de la Santé, qui avait annoncé un équipement de dernière génération. «Les femmes accouchent à la japonaise, c’est-à-dire le tatami à terre», explique l’Icp. Cette situation a interloqué les responsables du mouvement Tout Tamba­counda, dirigé par Daouda Maémile Camara. Face à l’urgence, ils ont acheté un lit d’accouchement flambant neuf. «Nous avons été très sensibles à la doléance de l’Icp et des populations riveraines. Les femmes enceintes, pour accoucher, étaient allongées quasiment à terre. C’était difficile, a témoigné Daouda Maémile Camara. C’est pourquoi, sollicités, nous n’avons pas mis de temps à réagir. Ttc est un mouvement mu par le développement de toute la région, sans distinction aucune. Tout ce qui touche au développement de la région et à l’épanouissement de ses populations intéresse les membres du mouvement. En ce 21e siècle, c’est inadmissible qu’un poste de santé ne dispose pas de matériel médical. Quand nous avons écouté les déclarations de l’Icp, nous avons été sidérés. Dans cette structure, tout y est urgence.» «C’est d’un poste quasi vide que nous avons hérité», insiste l’Icp Thierno Diallo. Il insiste : «Malheureusement en matière de santé, l’on ne peut aller sans matériel. C’est vraiment difficile. Rien qu’au mois d’août dernier, plus de 12 accouchements ont été faits, dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. C’est pourquoi, soutient-il visiblement très soulagé, cette table est un véritable bijou. Nous en avions besoin, la structure et les populations surtout. Le geste fait par le mouvement Ttc est d’une portée humanitaire incommensurable. Nous prions pour le plein épanouissement du mouvement, très bénéfique pour les populations. Grâce à eux, la prise en charge des accouchements va connaître une réelle amélioration. Nous leur tirons le chapeau.»

Pour lui, l’Etat doit assurer l’équipement nécessaire des postes de santé pour la prise en charge des populations. «Aucun matériel n’a été remis au poste, pourtant inauguré par le ministre avec faste. Il avait promis l’acheminement du matériel sous peu. Mal­heureusement, que nenni. Le poste n’a pas de clôture. Il n’y a pas de gardien le jour, il n’y a qu’un seul logement, que j’ai cédé à la sage-femme. Je loge dehors et je peux faire plus de dix va-et-vient dans la journée entre le poste et chez moi. C’est vraiment ahurissant», note-t-il.