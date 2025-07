Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement a été au chevet des victimes des inondations de lundi dernier à Tambacounda. Il a aussi, avec les autorités locales, visité le cours d’eau du Mamacounda et les ouvrages de franchissement.Par Abdoulaye FALL –

Après les fortes pluies du lundi dernier, Cheikh Tidiane Dièye s’est rendu samedi à Tamba-counda. Avec 122 mm de pluie, toute la ville était sous les eaux. «Toutes les causes sont identifiées. Nous avons pu observer depuis ce matin (samedi), lors des différentes visites, que parmi les raisons les plus évidentes du débordement du Mamacounda, il y a les déchets qui ont obstrué les principaux points de passage des eaux. Il va falloir dans l’immédiat le régler. Si l’eau ne passe pas, vous voyez ce que ça donne», explique Cheikh Tidiane Dièye.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement appelle les riverains à éviter d’encombrer le cours d’eau. L’autre problème évoqué, ce sont les aménagements, comme le montre l’occupation par les populations du lit majeur du fleuve, certains mêmes sur le lit mineur. «Ce qui fait que quand l’hivernage reprend, il y a des difficultés. Les populations doivent libérer les emprises du cours d’eau pour éviter d’être prises dans les eaux en cas de débordement. Aujourd’hui, le plus important, c’est de trouver des solutions dans l’immédiat. D’abord, je me réjouis du plan de sauvegarde communal aussitôt mis en branle après la survenue des incidents.» Il ajoute : «J’ai demandé au Gouverneur à ce que ce plan soit maintenu jusqu’à la fin de l’hivernage. Ce qui permettra d’avoir une équipe de veille et d’alerte permanente pour prévenir à temps les autorités sur d’éventuels risques. J’ai aussi demandé de travailler mieux en mutualisant les moyens et les ressources du ministère de l’Assainissement, de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, de la Sonaged, des services de santé, de l’Onas et des autres structures qui interviennent dans la lutte. Il s’agit de travailler à mettre en actes les solutions envisagées.»

Cheikh Tidiane Dièye propose des solutions structurelles.

«Dans le court terme, il s’agit de travailler à élargir le cours du marigot pour mieux faciliter l’écoulement des eaux et enlever les déchets qui obstruent le passage des eaux, ce qui a été à l’origine des inondations. Les eaux ont été par moments piégées, ce qui a créé des débordements. Des équipes seront aussi mises en place pour circuler régulièrement le long du Mamacounda afin de recueillir des informations et alerter, au besoin, sur d’éventuels risques. Si toutes les recommandations sont bien faites, pour le reste de l’hivernage, on devrait pouvoir s’en sortir», pense le ministre. Sur le long terme, une étude est en train d’être réalisée afin de modéliser le long du cours d’eau. «Le Mama-counda doit être une grande opportunité pour Tambacoun-da, et non un problème. Nous avons identifié ce qu’il y a à faire, et des instructions ont été données aux équipes pour que ce qui est envisagé comme solutions soit mis en actes. Des digues vont être construites sur le cours d’eau pour retenir les eaux en amont. Et ces eaux retenues pourront même être réutilisées dans l’agriculture afin d’arroser les plantations installées le long du cours d’eau», assure M. Dièye. Il voit plus loin : «A l’intérieur de la ville, dans le long terme toujours, il s’agira de travailler de sorte que le Mamacounda puisse être une rivière urbaine, avec des aménagements et des reboisements sur tout le long du cours d’eau, faire des endiguements bien propres, réaliser des berges avec des jardins tout autour. Ce qui non seulement contribuera à l’assainissement du cours d’eau, mais surtout à la lutte contre les inondations. Car le cours sera complètement nettoyé et le drainage des eaux se fera sans encombre.»

afall@lequotidien.sn