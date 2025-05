Tirage Can féminine 2024 : un potentiel Sénégal-Egypte pour la qualification

Le tirage au sort des premier et second tours qualificatifs à la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine de football a eu lieu ce jeudi à Rabat, et on connaît désormais le prochain adversaire de l’Equipe nationale du Sénégal. Les Lionnes, qui ont été tirées au tout début du tirage, affronteront en effet le Mozambique. La rencontre aller se jouera au Sénégal, puis le match retour aura lieu à Maputo. Les Sénégalaises devront tout d’abord se défaire des Mozambicaines, qui n’ont jamais participé à une phase finale de la compétition, avant de tenter de décrocher leur ticket pour la Can face au vainqueur entre l’Egypte et le Soudan du Sud.

Vers une bataille «allemande» pour Ismail Jakobs

Deux petites saisons et puis s’en va ? Arrivé à l’As Monaco à l’été 2021 en provenance du Fc Cologne pour 6, 5 millions d’euros, Ismail Jakobs peine à s’imposer en Principauté. Barré par la concurrence avec le Brésilien Caio Henrique, le latéral gauche international sénégalais pourrait aller voir ailleurs.

Apparu à 80 reprises sous le maillot monégasque, le joueur de 23 ans se retrouve aujourd’hui dans le viseur de quelques clubs, notamment dans son pays natal, l’Alle­magne. Comme relayé il y a quelques semaines, Fc Union Berlin, qualifié pour la Ligue des Champions, aimerait faire venir Jakobs dans ses rangs. Mais le club berlinois devra faire face à la concurrence avec Francfort, comme révélé par Bild il y a quelques jours

Qpr : Seny Dieng va rejoindre Middlesbrough

Grosse surprise dans la suite de la présaison de Queens Park Rangers. Alors que le club anglais voyage, ce jeudi 6 juin, en Autriche, où il doit affronter en amical le Slavia Prague et le Vorwarts Steyr lors d’un stage qui durera 10 jours, le portier international sénégalais Seny Timothy Dieng (28 ans) ne figure pas dans la liste des 26 joueurs convoqués par l’entraîneur Gareth Ainsworth. «En ce moment, l’avenir de Seny (Dieng) doit être résolu et nous pensons qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties qu’il reste dans le pays (Angleterre) jusqu’à ce que cela soit conclu», a expliqué Ainsworth sur le site du club.

Arrivé à Queens Park Rangers en 2016, Seny Dieng semble donc très proche de mettre fin à une aventure de 121 matchs chez les pensionnaires du Loftus Road Stadium. Middlesbrough, qui s’intéresse au gardien sénégalais depuis plusieurs semaines, va le recruter pour un peu plus de 2 millions d’euros. Un accord total a déjà été trouvé avec le joueur qui va passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de s’engager avec Boro.

Rennes cherche une porte de sortie pour Alfred Gomis

Pour le Stade Rennais, il n’y a pas de marche arrière avec Alfred Gomis. Après l’avoir écarté du groupe pro lors de la première partie de saison dernière, le club breton a fini par envoyer en prêt le portier sénégalais en Serie B, à Côme. Ce retour en Italie, trois ans et démi plus tard, a semblé redonner du goût au champion d’Afrique de 29 ans, qui a participé à 17 matchs de Cham­pionnat, réussissant 6 clean-sheets. Malgré la reprise de confiance et le retour à un meilleur niveau de l’ex-portier de Dijon, Rennes ne souhaite toujours pas à nouveau l’inclure dans son effectif pro. Vous l’aurez donc compris, Alfred Gomis, sauf retournement de situation, ne sera pas Rennais la saison prochaine.

Reims : Moustapha Mbow va rejoindre Paris Fc !

Suite à un accord entre le Stade de Reims et le Paris Fc, le jeune défenseur central sénégalais, Moustapha Mbow, est sur le point de rejoindre le club de la capitale. A en croire les informations de notre confrère Patrick Juillard, le transfert est imminent. La source ajoute que l’opération découle d’un montage du Stade de Reims pour s’offrir le Franco-Algérien, Ilan Kebbal, et que l’arrivée de ce dernier va envoyer l’international U20 au Paris Fc.

Pour rappel, Moustapha Mbow a évolué du côté de la Pro League la saison dernière, sous les couleurs de Seraing. L’athlétique (1m 92) joueur axial de 23 ans a disputé 25 matchs pour un but marqué.