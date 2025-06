Metz : Idrissa Guèye dans l’œil de ManU et Liverpool

Idrissa Guèye franchit les étapes à vitesse grand V. Seulement quelques mois après son arrivée en France, au Fc Metz, qui a retrouvé l’élite, l’attaquant de 18 ans a déjà séduit plusieurs cadors européens. C’est ainsi que, selon afrik-foot, de nombreux scouts de clubs étrangers, notamment anglais, sont venus l’observer ces dernières semaines. Manchester United, Liverpool et le Borussia Dortmund ont fait le déplacement et ont placé le néo-Lion sur leurs tablettes.

Les Messins, forts d’un contrat avec le Sénégalais jusqu’en juin 2029, souhaitent évidemment le conserver, mais face à l’incertitude budgétaire, ils ne pourront ignorer les offres conséquentes. Affichant une redoutable efficacité (6 buts et 1 passe décisive en 17 apparitions), le joueur formé à Génération Foot a un potentiel évident pour l’avenir. Dossier à suivre…

Le Cska Moscou veut signer Philippe Kény

L’aventure de Philippe Kény avec Istanbul Başakşehir touche à sa fin après trois ans passés au club. Malgré ses 27 matchs de Süper Lig, ses 4 buts et ses 6 passes décisives, l’attaquant sénégalais voit son con­trat arriver à échéance en juin 2025 et ne sera pas prolongé.

D’après les informations d’Africafoot, plusieurs clubs sont intéressés par ses services, notamment le Cska Moscou, qui a ouvert les discussions avec son entourage. Ancien joueur de Châteauroux et natif de Tivaouane, Kény pourrait apporter son talent et son expérience à l’attaque du club moscovite, qui souhaite lui offrir un contrat de deux saisons.

Convoité en Europe et en Afrique, Aimé Tendeng affole le marché

Révélation du championnat soudanais depuis son arrivée à Al-Hilal Omdurman en juin 2024, le milieu de terrain sénégalais Aimé Tendeng attire désormais les convoitises. Selon Africafoot, plusieurs clubs européens et africains suivent de près sa situation en vue du mercato estival.

Au Portugal, Boavista et Rio Ave sont à l’affût. Mais la concurrence s’annonce rude sur le continent africain. Des clubs comme Young Africans et Azam (Tanzanie), ou encore l’Us monastirienne (Tunisie) seraient également prêts à passer à l’action pour enrôler le joueur de 24 ans. Son avenir s’écrira-t-il en Europe ou dans un championnat africain plus exposé médiatiquement ? Réponse dans les prochaines semaines d’un mercato qui s’annonce déjà agité pour le talent sénégalais.