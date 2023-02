SEVILLE : Visite médicale réussie pour Pape Guèye

Pape Guèye a été accueilli hier en Espagne dans le cadre de son prêt au Fc Séville. Ayant effectué sa visite médicale avec succès ce matin, l’accord entre l’Om et le club espagnol a été conclu officiellement hier.

Pape Guèye a pris le vol pour l’Espagne. Il a été accueilli par Jorge Sampaoli. Dans la matinée de ce lundi 31 janvier, le joueur sénégalais a effectué les examens médicaux. La signature de son contrat chez le club espagnol devrait être officialisée dans les heures à venir. Cependant, il est à noter que le contrat semble avoir connu quelques modifications. Séville Fc a demandé le prêt du milieu de terrain avec option d’achat. Ce qui ne sera pas le cas puisque les négociations avec l’Om auraient abouti à un accord qui ne comprendra pas d’option d’achat. Pape Guèye devrait donc revenir à Marseille dès l’été prochain.

Lorient : Bamba Dieng va porter le numéro 11

Bamba Dieng va changer d’air, après son passage dans le club phocéen. L’attaquant de (22 ans) quitte l’Olympique de Marseille et rejoint le Fc Lorient pour 10 millions d’euros. Le Sénégalais a été présenté au Moustoir ce vendredi soir, où il a été bien accueilli par les fans de Lorient. Et selon les informations sur Twitter, le champion d’Afrique va porter le numéro 11 avec Lorient.

MONACO : Krépin Diatta très incertain pour Auxerre

Dans 48 heures, l’As Monaco recevra l’Aj Auxerre et cela pourrait se faire sans Krépin Diatta. Philippe Clément, l’entraîneur monégasque, a expliqué en conférence de presse que l’ailier sénégalais souffrait du pied après le match contre Marseille : «Il a senti une gêne à un pied à Marseille, après être mal retombé sur un saut. Ce n’est pas certain qu’il soit disponible sur ce match. Il ne s’est pas entraîné.»

Absent pour le match au Vélodrome, Kevin Volland n’est pas non plus assuré de faire partie du groupe : «Avec Kevin, c’est au jour le jour, a commenté le coach. On prendra la décision demain. Mais on voit que c’est de mieux en mieux.»