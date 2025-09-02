A l’image d’autres attaquants sénégalais, Iliman Ndiaye est en feu avec Everton. Une bonne nouvelle pour Pape Thiaw à la veille de jouer deux matchs importants sur le chemin qui mène au Mondial 2026. Et le sélectionneur national est d’autant plus heureux qu’il a trouvé, en Iliman Ndiaye, le meneur de jeu-type qui manquait à l’animation offensive des Lions.

Par Hyacinthe DIANDY – L’ancien international, Khalilou Fadiga, de la Génération 2002, est souvent cité en exemple comme l’un des meilleurs meneurs de jeu des Lions. Il est vrai que depuis, la Tanière a souffert de l’absence d’un tel profil, capable avec sa patte gauche de réguler le jeu, de casser les lignes et de délivrer des passes-caviar. Et d’ailleurs à force de ne pas trouver un tel profil, l’ancien sélectionneur, Aliou Cissé, était souvent contraint de se rabattre sur un trio de récupérateurs dans l’entrejeu. Ce qui l’exposait à des critiques. Aujourd’hui, Iliman Ndiaye incarne ce nouveau type de meneur de jeu, cet oiseau rare enfin trouvé et qui est en train de marquer son territoire, autant en club qu’en Equipe nationale.

Pape Thiaw l’a libéré, David Moyes l’a métamorphosé

Si avec Aliou Cissé on a senti le milieu offensif d’Everton un peu gêné et perdu dans une position hydride que lui faisait jouer l’ancien sélectionneur. Par contre, à son arrivée, Pape Thiaw a complètement libéré l’ancien Marseillais de 25 ans, en le mettant en confiance et en lui donnant beaucoup plus de responsabilité dans l’animation offensive de l’équipe.

Et aujourd’hui, le natif Rouen se sent à l’aise partout. Autant à gauche (s’il faut suppléer Sadio Mané), dans l’axe et comme à droite, il dribble, permute, accélère, délivre des passes-caviar et se transforme en buteur, comme ce week-end lors du match Wolves-Everton (2-3).

Si son passage du côté de la Canebière a été un mauvais souvenir, son arrivée à Everton l’a propulsé au-devant de la scène du meilleur championnat au monde. Et cela grâce à son coach David Moyes qui l’a complètement métamorphosé. En témoigne sa permutation à droite, ce début de saison, suite à l’arrivée à gauche de Jack Grealish. Un repositionnement qui semble avoir dopé Iliman Ndiaye dans son rôle de mener à bien les attaques des Toffees. Manifestant dans la même foulée une progression au niveau de la récupération, par un jeu devenu plus «musclé» et indispensable pour rester en vie dans cet exigeant championnat anglais.

Pape Thiaw qui a trouvé son «oiseau rare» est donc assez bien armé offensivement avec ses autres attaquants en feu, au moment de recevoir le Soudan et d’aller défier la Rd Congo.

