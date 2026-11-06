Attendu pour la prochaine journée des éliminatoires de la Can 2027, Sadio Mané a une fois de plus décliné la convocation du sélectionneur, Patrick Vieira, pour les matchs contre le Soudan prévus les 12 et 16 novembre 2026. Une situation qui indispose et qui risque d’être un vrai casse-tête pour le technicien franco-sénégalais, au moment où certains cadres sont zappés et d’autres ont décidé de prendre leur retraite internationale.

Par Woury DIALLO – Est-ce le début de la fin ou le début d’une fin annoncée depuis longtemps ? Entre la star sénégalaise, Sadio Mané, et l’Equipe nationale du Sénégal, la passion ne semble visiblement plus la même. Après une campagne africaine fructueuse sanctionnée par un second trophée continental à Rabat, la déroute sur le sol américain, avec une élimination dès les 16es de finale de la Coupe du monde, aura finalement confirmé les prémices d’un crépuscule. Le cafouillage qui a suivi, le limogeage du sélectionneur Pape Thiaw, l’arrivée d’un nouveau technicien, la retraite internationale de certains cadres… Autant de paramètres à prendre en compte au moment d’arbitrer entre le don de soi pour la Patrie et la priorité accordée à la famille, qui occupe désormais une place centrale dans les décisions du joueur. Si aucune des parties ne veut franchir officiellement le pas de la rupture, la situation indispose de plus en plus le «Sénégal du foot».

En effet, déjà absent lors de la première liste du nouveau sélectionneur Patrick Vieira, Sadio Mané ne sera pas non plus de la double confrontation face au Soudan, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2027, programmées respectivement le 12 novembre au Stade Léopold Sédar Senghor et le 16 novembre à Juba, au Soudan du Sud. L’attaquant d’Al-Nassr, pourtant auteur d’un bon début de saison avec son club, ne figure pas dans la liste des 25 joueurs publiée hier par le technicien franco-sénégalais.

Des pépins physiques avaient été évoqués pour justifier l’absence du natif de Bambali lors des deux premières journées. Interpellé à nouveau en conférence de presse, Patrick Vieira a, cette fois-ci, avancé des raisons familiales. «Sadio, c’est quelqu’un qui a encore le sentiment d’avoir beaucoup à apporter à l’Equipe nationale et je partage cet avis. Sur ce rassemblement-là, il va y avoir un événement. Il souhaite être auprès de sa famille et c’est quelque chose que je comprends. On s’est mis d’accord tous les deux pour qu’il puisse rester près des siens, parce que c’est ce qu’il voulait faire», a tenté de rassurer le sélectionneur. Seulement, le départ de certains cadres de la Tanière ne rassure guère quant à un retour imminent de l’attaquant star des Lions. Après le gardien de but Edouard Mendy et l’attaquant Chérif Ndiaye, c’est le défenseur de Galatasaray, Ismail Jakobs, qui a décidé de prendre sa retraite internationale. Entre l’incertitude qui plane sur l’avenir de Sadio Mané sous le maillot national et ces départs en série, il y a urgence à assainir et clarifier l’environnement au sein de la Tanière. Une préoccupation majeure qui interpelle autant le nouveau sélectionneur que les responsables de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), à commencer par le président de l’instance fédérale, Abdoulaye Fall.

wdiallo@lequotidien.sn