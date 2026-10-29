Après avoir passé plus de quatre ans en sélection, Ismail Jakobs a annoncé sa retraite internationale avec le Sénégal. Champions d’Afrique avec les Lions lors de la dernière Can, le natif de Cologne souhaite, à 27 ans, se concentrer sur son club, Galatasaray, sa famille, après avoir réalisé son rêve d’enfant de porter les couleurs nationales. C’est le troisième après Edouard Mendy et Chérif Ndiaye.

Par Woury DIALLO – Un autre cadre décide de partir. Près de trois mois après la nomination du nouveau sélectionneur, le Franco-sénégalais, Patrick Vieira, la Tanière se vide petit à petit. En effet, le défenseur sénégalais, Ismail Jakobs annonce sa retraite internationale avec le Sénégal, via son compte Instagram. Une décision qui survient après celui du gardien de but des Lions, Edouard Mendy et de l’attaquant Chérif Ndiaye.

«Je suis arrivé en sélection nationale en tant que jeune garçon, et je la quitte en tant qu’homme. Avec des souvenirs inoubliables, des amitiés pour la vie et une gratitude qui restera à jamais gravée en moi», a écrit le natif de Cologne, en Allemagne. Le désormais ex-international sénégalais était absent de la première liste du nouveau sélectionneur pour le début des éliminatoires de la Can 2027 contre le Mozambique (1-1) et l’Ethiopie (1-0), en septembre dernier.

Dans son message, Ismail Jakobs de préciser : «Même si j’ai grandi en Allemagne, le Sénégal m’a accueilli à bras ouverts et avec énormément d’amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et une culture qui m’a très vite donné le sentiment d’être chez moi.»

Grâce au Sénégal, le natif de Cologne souligne avoir pu réaliser ses rêves d’enfant et vivre des moments qu’il garderai à jamais dans son cœur.

«En tant que fils d’un père sénégalais, c’était quelque chose de très spécial pour moi de réaliser non seulement mon propre rêve, mais aussi celui de mon père», a indiqué Ismail Jakobs, arrivé en sélection en 2022, après avoir joué avec les espoirs allemands. Il a effectué ses débuts avec les Lions en septembre 2022 lors d’un match amical contre la Bolivie, à Orléans. Avec les Lions, il a participé au Mondial 2022 et 2026, la Can en 2023, en Côte d’Ivoire et remporté celle de 2025, au Maroc.

Evoluant désormais à Galatasaray, en Turquie, après un passage à l’As Monaco, Ismail Jakobs estime qu’il est aujourd’hui, temps d’ouvrir un nouveau chapitre.

«Je souhaite me concentrer sur ma carrière en club et consacrer davantage de temps précieux à moi-même et à ma famille. Car le temps est précieux, et certains moments ne reviennent jamais. Jërëjëf pour tout. Senegal Rek !»

Rappelant que l’aventure sur le terrain avec le Sénégal touche à sa fin, il précise que le lien avec ce pays ne s’éteindra jamais. Avec le Sénégal, c’est 33 sélections officielles, à seulement 27 ans. Un nouveau coup dur pour la sélection, après le départ de l’un des meilleurs gardiens du monde, Edouard Mendy et de l’attaquant, Chérif Ndiaye.

Autrement dit, la prochaine liste du sélectionneur contre le Soudan, comptant pour la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2027, sera scrutée de très prêt. Surtout avec l’absence de certains cadres à l’image de Pathé Ciss, Krépin Diatta, Bamba Dieng entre autres, lors de la première liste. Dans sa politique, l’ancien capitaine de l’équipe de France avait clairement indiqué miser sur la jeune génération.

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