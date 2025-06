Diomaye est resté sur la journée du 28 mai. À l’issue de la prière de l’Aïd à la Grande Mosquée de Dakar, le Président de la République s’est adressé à la Nation dans un message empreint de solennité, de spiritualité et d’appel à l’unité nationale. « Je sollicite de tous les guides religieux, de tous les imams, de tous les maîtres coraniques, des prières continues pour que le Sénégal demeure uni, stable et prospère », a-t-il déclaré, les mains jointes en signe de recueillement.

Il insiste sur son message d’unité et de cohésion sociale.

« En ce jour béni, j’appelle tous les Sénégalais à perpétuer l’esprit de solidarité, de générosité et de partage, valeurs fondamentales que cette fête incarne », a-t-il martelé.

Dans la continuité du Dialogue national récemment ouvert, le Chef de l’État a également invité les Sénégalais à maintenir le cap du consensus et de la concertation, au-delà des divergences d’opinions.

« Le dialogue doit rester le socle de notre vivre-ensemble. Ce n’est qu’en dépassant nos clivages que nous pourrons construire un Sénégal plus fort, plus juste, et tourné vers l’avenir », a-t-il affirmé.

Enfin, dans un moment de recueillement, le Président a conclu son allocution par une prière pour le Sénégal, implorant la paix, la stabilité et la prospérité pour l’ensemble de la Nation.