Alors que le Sénégal abrite les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) 2026, marquant une page historique pour le sport africain, un pan méconnu ou occulté des coulisses de l’époque refait surface. Une rétrospective met en lumière le rôle clé joué par l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, depuis sa cellule de la prison de Rebeuss, pour débloquer le dossier de candidature sénégalais.

Il est des épisodes de l’histoire qui prennent toute leur dimension avec le recul. Au moment où Dakar vibre au rythme des Joj 2026, l’attention se focalise naturellement sur les performances des jeunes athlètes, l’effervescence populaire et le rayonnement international du pays. Mais derrière cette consécration, se cache une séquence institutionnelle décisive : l’implication de Khalifa Sall dans l’attribution de ces Jeux historiques au Sénégal.

Dans une publication du 11 octobre 2018, Dakarposte -reprenant des informations de Confidentiel Afrique- relatait les circonstances singulières dans lesquelles l’ancien édile de Dakar avait donné son accord à la candidature sénégalaise, alors qu’il était incarcéré à la Maison d’arrêt de Rebeuss.

A l’époque, le Sénégal était engagé dans une compétition acharnée face à d’autres nations de premier plan (le Botswana, la Tunisie et le Nigeria) pour décrocher l’organisation de la 4e édition des Joj d’été, avec l’ambition de faire de Dakar la première ville africaine à accueillir une compétition olympique.

Toutefois, un obstacle d’ordre institutionnel s’était dressé dans la dernière ligne droite : l’adhésion formelle indispensable de la Ville de Dakar dont Khalifa Sall demeurait le maire en exercice malgré sa détention.

«Ce ne sont pas les hommes qui m’intéressent, c’est l’image du pays»

Le 2 septembre 2018, Soham El Wardini, alors maire par intérim, s’est rendue à Rebeuss afin de recueillir l’aval de l’édile détenu. La réponse attribuée à Khalifa Sall témoigne d’un sens élevé de l’Etat : «Ce ne sont pas les hommes qui organisent ces Jeux Olympiques qui m’intéressent, c’est l’image du pays. Je donne mon accord.»

Ce sésame a permis de lever le verrou politique et procédural, autorisant Soham El Wardini à signer les actes nécessaires au nom de la municipalité. Une intervention jugée déterminante pour valider le dossier sénégalais face à la concurrence internationale.

Au-delà de la prouesse sportive, cet épisode met en exergue la capacité de certains responsables publics à dissocier les querelles politiciennes de l’intérêt supérieur de la Nation. Privé de liberté et éloigné de la gestion de la capitale, Khalifa Sall a fait le choix de ne point faire obstruction à un projet structurant pour le rayonnement du Sénégal.

Une posture qui rappelle que la candidature aux Joj n’était pas seulement une vitrine portée par l’Etat central, mais bien un édifice dont la Ville de Dakar était l’un des piliers institutionnels indispensables.

De Dakar 2022 à Dakar 2026 : huit années pour concrétiser un rêve

Obtenue officiellement le 8 octobre 2018 lors de la 133e session du Comité international olympique (Cio) à Buenos Aires, l’organisation devait initialement se tenir du 22 octobre au 9 novembre 2022. Mais la pandémie du Covid-19 est passée par là, bousculant l’agenda mondial et conduisant, en juillet 2020, à un report concerté des Jeux à 2026, dans le sillage de ceux de Tokyo.

Huit ans après cette attribution historique, le rendez-vous est enfin devenu réalité. En accueillant ces compétitions depuis le 31 octobre 2026, le Sénégal honore l’Afrique tout entière. Et au moment de célébrer cette fierté nationale, le souvenir du rôle joué par Khalifa Sall depuis sa cellule de Rebeuss rappelle qu’au-delà des alternances et des rivalités, les plus grands succès du pays reposent souvent sur la concorde et le sens de l’Etat de ses acteurs.