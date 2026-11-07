Le parti Taxawu Senegaal pleure la disparition de Mme Woré Diaw, Secrétaire nationale chargée des finances et adjointe au maire de la Ville de Dakar et de la commune de Grand-Yoff. A travers un communiqué émouvant, le président du parti, Khalifa Ababacar Sall, salue la mémoire d’une militante de convictions, dévouée et loyale.

C’est avec une profonde tristesse que la famille politique de Taxawu Senegaal a appris le rappel à Dieu de Mme Woré Diaw. Secrétaire nationale chargée des finances du parti, elle laisse derrière elle l’image d’une pionnière et d’une femme d’engagement. Dans un message empreint d’émotion, le président de Taxawu Senegaal, Khalifa Ababacar Sall, s’est incliné devant sa mémoire. Il souligne l’immense perte que représente cette disparition pour la formation politique, décrivant la défunte comme «une militante de convictions, fidèle dans ses engagements politiques comme en amitié».

Egalement adjointe au maire de la Ville de Dakar et de la commune de Grand-Yoff, Woré Diaw aura consacré toute son énergie au service des autres, militant inlassablement pour la défense des causes justes et la dignité des communautés. Au-delà de la figure politique, c’est une perte intime que pleure le leader de Taxawu Senegaal, qui perd «une camarade, une sœur, une amie, une personne chère dont la fidélité et le sens de l’engagement resteront gravés dans [sa] mémoire».

Le parti tout entier retient d’elle le parcours d’une femme loyale dont le dévouement continuera d’inspirer les générations futures. En ces douloureuses circonstances, des prières ont été formulées pour qu’Allah, dans Sa Miséricorde infinie, l’accueille dans Son Firdaws et apporte force et patience à sa famille, ses proches ainsi qu’à l’ensemble des militants de Taxawu Senegaal.