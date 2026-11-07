Face à la multiplication des arnaques sophistiquées reproduisant l’image ou la voix de proches et de collaborateurs pour soutirer de l’argent, la Commission de protection des données personnelles (Cdp) exhorte les citoyens et les entreprises à observer une vigilance accrue et rappelle les sanctions juridiques encadrant ces pratiques illicites.

La cybercriminalité franchit un nouveau cap au Sénégal. La Commission de protection des données personnelles (Cdp) a publié une alerte officielle concernant la recrudescence de nouvelles formes d’escroqueries exploitant l’Intelligence artificielle (Ia), en particulier le clonage de voix et les deepfakes. Ces technologies permettent à des individus malintentionnés d’imiter à la perfection l’apparence ou le timbre vocal d’une personne afin de duper son entourage, ses collaborateurs ou ses partenaires, dans le but de leur extorquer des fonds ou des données sensibles. Plusieurs cas de cette nature ont d’ores et déjà été signalés dans le pays ainsi que dans la sous-région.

Un traitement illicite de données personnelles

Face à cette menace grandissante, l’autorité de régulation rappelle que la voix et l’image d’un individu ne sont pas de simples contenus numériques : elles constituent des données à caractère personnel à part entière, protégées par la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008. Par conséquent, l’enregistrement, la reproduction ou l’exploitation de ces attributs par le biais de l’Intelligence artificielle, s’ils sont réalisés sans base légale et à l’insu de la personne concernée, s’apparentent à des traitements illicites et déloyaux.

Les recommandations de la Cdp pour déjouer les pièges

Pour contrer ces pratiques délictuelles, la Cdp invite la population à adopter des réflexes de prudence rigoureux : en cas d’appel ou de message vocal suspect, il est conseillé de raccrocher immédiatement et de joindre la personne concernée par le biais de ses canaux et numéros habituels. Les escrocs misent souvent sur l’urgence. Il est impératif de prendre le temps de valider toute requête inhabituelle impliquant un transfert d’argent ou la divulgation d’informations confidentielles. La protection de sa voix et de son image sur Internet passe par une exposition limitée des vidéos, enregistrements vocaux et contenus personnels, ainsi que par une grande réserve face aux sollicitations d’inconnus. En cas de doute persistant, il est recommandé de privilégier les contacts officiels des structures ou des administrations.

Appel à la vigilance des entreprises et des citoyens

Si l’appel s’adresse à l’ensemble des citoyens -particulièrement face aux injonctions pressantes d’argent ou de données personnelles-, la Cdp interpelle également le secteur professionnel. Les entreprises et les administrations sont ainsi invitées à durcir leurs procédures de contrôle interne et à former leurs équipes face aux risques posés par les fausses informations générées par l’Ia. Les personnes s’estimant victimes d’une collecte ou d’une utilisation irrégulière de leur image ou de leur voix peuvent saisir la Cdp via sa plateforme de signalement dédiée (www.plainte.signalement@cdp.sn) ou se rapprocher de ses services installés au Complexe Sicap du Point E à Dakar.