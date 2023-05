Les opérateurs de téléphonie mobile n’auront pas besoin de parapher un nouveau contrat de concession pour exploiter la 5G. Il leur suffit tout simplement de négocier avec l’Artp pour étendre le contrat de concession de la 4G. C’est Abdou Karim Sall, le Directeur général de l’Artp, qui l’a annoncé. D’ailleurs, la 5G va être effective au Sénégal au mois de juillet.

Par Malick GAYE – «S’il plaît à Dieu, avant la fin du mois de juillet, nous envisageons de doter le Sénégal, à travers les opérateurs téléphoniques, de la 5G, avec tous les avantages qui s’y attachent», a annoncé Abdou Karim Sall. Le Directeur général de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Artp) a expliqué qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat de concession. En effet, Abdou Karim Sall a expliqué qu’une extension du contrat de concession sur l’exploitation de la 4G est nécessaire. D’ailleurs, des échanges sont en cours avec les opérateurs de téléphonie mobile. Abdou Karim Sall a aussi annoncé qu’un audit du cahier des charges des opérateurs sera fait pour voir s’ils respectent leurs engagements. «Les opérateurs ont des cahiers des charges, des obligations de couverture et de qualité de service. Nonobstant ce roaming national, nous allons faire très prochainement l’audit des cahiers des charges des opérateurs pour nous assurer du niveau d’atteinte des objectifs qui leur sont fixés dans les cahiers des charges. Ce chantier est également ouvert et est en train de se poursuivre», a-t-il expliqué lors du 6ème Forum d’échanges et de partages avec les médias.

Désormais, les opérateurs de téléphonie mobile ont jusqu’au 31 décembre pour se conformer à ces engagements. En plus des obligations signées dans le cahier des charges, les opérateurs de téléphonie mobile et l’Artp avaient convenu de convertir la sanction découlant de la non-satisfaction de la qualité du réseau. Ainsi, Orange avait convenu d’investir 20 milliards Cfa, en plus des 59 milliards présents dans le cahier des charges, pour améliorer la qualité de son réseau. Pour Free, ce sont 2, 229 milliards Cfa supplémentaires, en plus des 32, 5 millards que l’opérateur avait promis d’investir dans le cahier des charges. Pour Expresso, l’enveloppe est beaucoup plus épaisse. L’opérateur s’est engagé à investir 1, 91 milliard Cfa pour améliorer la qualité de son réseau, en plus des 23, 5 milliards Cfa du cahier des charges.

Par ailleurs, Abdou Karim Sall a annoncé la création d’un réseau unique de télécommunication. Ainsi, le roaming national sera lancé le 17 juillet prochain. A cette date, les réseaux devront se compléter pour garantir un réseau national optimal. Le Directeur général de l’Artp a profité de la tribune pour évoquer les 10 axes prioritaires afin de réguler le secteur. L’une des mesures consiste à installer des sondes chez les opérateurs de téléphonie mobile. L’objectif est d’avoir un droit de regard sur les flux, aussi bien téléphonique que sur le mobile money. «Nous allons reprendre la main pour avoir un contrôle exhaustif sur les flux de communication des opérateurs, en installant des sondes chez eux pour nous permettre d’avoir de la visibilité sur tout le trafic sur le réseau des opérateurs. Que ce soit le mobile money, les flux de données, les flux de voies, l’Artp va se doter d’un outil qui va lui permettre d’avoir le contrôle exhaustif et nécessaire pour sa mission», a annoncé Abdou Karim Sall.

mgaye@lesuotidien.sn