B. Ndiaye, agent de santé, qui gère une clinique privée à Témento, village du département de Vélingara, a été arrêté, samedi, par la gendarmerie de la Brigade de proximité de Pakour. D’abord inculpé pour le délit d’abus de confiance sur la personne de l’opérateur économique Moussa Ndiaye, il sera finalement inculpé pour le meurtre présumé de celui-ci. Il est, jusqu’à hier dimanche, interné au Centre de santé de Vélingara pour avoir été sévèrement lynché par la population de ce village de la commune de Paroumba, située à l’extrême-est du département de Vélin­gara.

Pour les faits, feu Moussa Ndiaye était un opérateur économique originaire de la commune de Ndioum, au Nord du pays, qui s’est investi dans le commerce de noix d’anacarde. Il avait comme collaborateur, à Vélingara, un certain B. Ndiaye, agent de santé, à qui il aurait remis, le 15 mai 2025, le montant de 2 millions F Cfa. Arrivé à Témento le 17 mai passé pour collecter sa commande, le malheureux opérateur se serait fait tourner en bourrique par son partenaire qui, en réalité, n’avait pas de noix à lui remettre. Depuis cette date, ses proches n’ont plus de ses nouvelles. Ainsi, pour avoir le cœur net sur cette disparition subite, les parents de l’opérateur ont déposé une plainte à la Brigade de Pakour pour abus de confiance contre l’agent de santé qui était son interlocuteur dans cette zone. C’est au niveau du Tribunal de grande instance de Kolda que B. Ndiaye est inculpé pour le délit de crime présumé ; un crime qu’il a fini par avouer. Il a même déclaré avoir enterré son collaborateur derrière son domicile à Témento. Emmené sur les lieux, samedi 31 mai, sous escorte de la gendarmerie et des éléments des sapeurs-pompiers, le corps en décomposition de l’opérateur sera déterré au lieu indiqué. Les parents n’ont pas eu de peine à identifier leur proche. La foule en furie, n’en croyant pas à ses yeux, s’est déchaînée contre l’agent de santé. Gourdins, pierres, coups de poing, rien n’était de trop pour le corriger, à la mesure du crime commis de sang froid. Il sera sauvé de la mort par 2 téméraires habitants du village qui l’ont extirpé du bourbier.

Selon une source basée à Témento, B. Ndiaye, de commerce facile, habitait seul, au moment des faits, dans une maison hermétiquement fermée, que ne fréquentent que de rares personnes. Sa clinique privée n’étant pas si rentable (elle servait de dépôt de pharmacie aussi), B. Nidaye s’est aussi lancé dans beaucoup d’autres business comme le transfert d’argent électronique, pour joindre les 2 bouts.

2 enfants se noient dans une carrière d’extraction de sable

La première pluie utile tombée vendredi nuit dans le territoire départemental de Vélingara a causé 2 morts dans le village de Saré Dialo, situé à 3 km à l’est du chef-lieu de département. Selon une source habitant ce village de la commune de Saré Coly Sallé, au lendemain de la forte pluie (61, 4 mm) tombée à Vélingara et environs, un groupe de 7 enfants, comme à leurs habitudes, ont décidé d’aller se baigner dans la carrière d’extraction de sable qui sépare leur patelin du village de Saré Bassy. Vers 10 heures samedi, 5 enfants sont revenus dans le village déclarer avoir laissé 2 de leurs amis dans la fosse remplie d’eau de pluie boueuse. Les premiers secouristes n’ont pas eu de peine à repêcher les corps sans vie des 2 garçons d’une moyenne d’âge de 9 ans. Alertés, des éléments de la Brigade des sapeurs-pompiers ont constaté la mort des 2 élèves, qui ont été enterrés la même journée à Saré Dialo, vers 19 heures.

