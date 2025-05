Par O. SOW –

Le parti And jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme Authentique (And jëf/Pads Authentique) a rendu un hommage bien mérité à Landing Savané. A cette occasion, la classe politique sénégalaise s’est aussi levée pour saluer un homme, un parcours, un militant révolutionnaire. Landing Savané, un monument, selon Oumar Sarr, leader du Parti des libéraux démocrates (Pld), ex-ministre sous Wade puis Macky Sall. Pour lui, Landing est bien plus qu’un camarade de circonstance. «Il y a énormément de choses qui nous lient», confie-t-il, rappelant d’ailleurs leur compagnonnage au sein du Front pour la défense de la République (Fdr). Et d’ajouter : «Nous avons été ensemble dans le même gouvernement sous le président Abdoulaye Wade, nous avons aussi beaucoup d’amis communs.» Bien que leurs parcours idéologiques aient différé, «je n’ai jamais été maoïste. J’étais plutôt trotskiste», sourit Oumar Sarr, qui précise que «nous sommes des panafricains, nous croyons que l’Afrique ne doit plus être morcelée en mini-Etats». A en croire l’ancien ministre des Mines, Landing est un leader, un précurseur, un exemple pour toutes les générations dans la politique du pays. «Aujourd’hui, son parti est dans l’opposition et ses idées sont défendues par une équipe aussi dynamique. Le fait même qu’ils aient organisé cet hommage montre que And jëf/Pads Authentique est un parti qui existe et qui compte dans la situation politique. Landing Savané est un monument, une icône», a-t-il témoigné. Député de l’Alliance pour la République (Apr), Djimo Souaré, lui, n’a jamais caché son admiration. De sa voix posée, il avoue avoir été marqué dès les années 1988-1993, période où Landing Savané portait haut la flamme d’un certain engagement radical. «Il incarnait une certaine façon de faire de la politique : le don de soi, l’engagement, l’amour de son pays. Landing est un exemple et il nous inspire aussi dans notre parcours politique», dit-t-il.

Talla Sylla, l’hommage du cœur

Mais c’est sans doute Talla Sylla, ancien maire de Thiès, leader de l’Alliance Jëf-Jël et ancien prisonnier politique, qui a livré le témoignage le plus personnel. Ce 17 mai 2025, il ne rend pas seulement hommage à un leader, mais à un homme qui lui a tendu la main dans l’adversité. «Pour moi, il est plus qu’un symbole, il est le souvenir d’une main tendue dans l’obscurité», souffle-t-il. Et il raconte l’enfermement à Rebeuss en 1993, avec Souleymane Diaye-Brin, l’isolement, l’injustice. «Nous avons connu les murs froids de Rebeuss, et au milieu de cette épreuve, une lumière a brillé, celle de Landing Savané. Il a manifesté une humanité profonde, assurant notre restauration avec une constance et une générosité qui nous ont marqués à jamais», se souvient Talla Sylla. Quant au député de Pastef, Amadou Bâ, cet hommage est perçu comme un sentiment d’humilité, de reconnaissance et de gratitude à l’égard de Landing Savané et de tous ses compagnons de lutte. «Nous avons trouvé aujourd’hui, à travers les témoignages, tout le champ lexical de Pastef», affirme-t-il. Pour Amadou Bâ, Landing Savané incarne un héritage qu’il faut défendre, enseigner, transmettre. «Nous avons une dette morale et intellectuelle envers Landing Savané, Cheikh Anta Diop, tous les partis de Gauche», fait-il savoir. Le député de Pastef met en garde : «L’indépendance n’est toujours pas acquise. L’unité africaine s’éloigne de jour en jour. Il faut que la jeune génération s’inspire de ces anciens pour faire revivre le rêve des pères fondateurs», a-t-il laissé entendre.

