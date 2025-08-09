Le temps de la justice ? Après ce qui s’est passé en 2021-2024, la Justice dira un jour la vérité sur cette séquence tragique de notre vie commune. Si la loi d’amnistie n’est pas abrogée, une partie de la vérité sera connue alors que tout le pays aurait aimé sans doute d’être édifié sur cette période avant la fermeture de cette parenthèse douloureuse de notre histoire. Pour les familles des victimes, ce sera après le moment de faire un deuil tranquillement et se dire : Plus jamais ça !

Par Sucré-Salé