La 15ème édition de la Ziarra de la famille du regretté Chérif Amadou Aïdara de Matam a vécu en présence de talibés du Sénégal et de la diaspora. Préoccupé par la paix au Sénégal, Baba Maal en a profité pour solliciter les prières de Chérif Cheikh Oumar Aïdara pour la consolidation de la paix au Sénégal.

Par Amadou MBODJI – «Cessons de trop parler, que chacun de nous cherche la paix. Si une seule personne cherche la paix, ce sera très difficile de la trouver. Que chacun prie que son prochain ait la paix et Dieu va concrétiser cette paix tant souhaitée et le pays sera dans la paix.» C’est en ces termes que le guide religieux Cheikh Oumar Aïdara s’est adressé aux fidèles à l’occasion de la 15ème édition de la Ziarra de la famille du regretté Chérif Amadou Aïdara de Matam, célébrée dimanche dernier au Cices. Cette manifestation a été une occasion pour rendre grâce à Dieu et «magnifier l’islam». Mais surtout se remémorer le regretté Chérif Amadou Aïdara, arraché à l’affection des siens en 1997, qui organisait cette Ziarra de son vivant, et qui est par ailleurs le père de Chérif Cheikh Oumar Aïdara. Réaffirmant sa position selon laquelle la paix ne se construira qu’avec la participation de tous, le religieux dénonce ce qu’il appelle une «une surenchère verbale». «Les jeunes devraient avoir une pensée pour les anciens qui ont construit ce pays. Unissons-nous pour construire notre pays», exhorte le guide religieux, qui a prié pour la stabilité du Sénégal durant cette ziarra qui a vu la présence de plusieurs talibés venus de plusieurs localités au Sénégal et même de la diaspora. Parmi ceux qui étaient venus marquer de leur présence cet évènement dont le thème est articulé autour de «la paix», le chanteur Baba Maal a profité de la tribune offerte pour s’exprimer en évoquant la tension politique qui sévit actuellement au Sénégal. Joignant sa voix à celle des autres, il a demandé à Chérif Cheikh Oumar Aïdara de prier pour la consolidation de la paix au Sénégal. «Prions Dieu pour que la paix règne au Sénégal», insiste l’artiste, en rappelant que sans la paix, rien ne pourra s’accomplir. «Si un pays est en tension, ce sont les enfants et les femmes qui en souffrent le plus. Nous prions pour que Dieu répande la paix sur nous», lance le leader de Dandé Leñol.

ambodji@lequotidien.sn