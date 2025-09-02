La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a désormais un nouveau président, Abdoulaye Fall, et un Comité exécutif issu des dernières élections du 2 août dernier. Toutefois, avant même leur installation officielle, les premières tensions apparaissent au grand jour, au moment où les Lions doivent préparer deux rendez-vous importants ce début septembre : la réception du Soudan et le déplacement en Rd Congo.

Initialement, l’Etat avait refusé de valider la mission de prospection à Kinshasa, après avoir relevé qu’une personne non élue figurait dans la délégation. Malgré cette décision, Wiwsport a appris que la mission a bien eu lieu, menée par deux figures non élues : Khalilou Fadiga et Abdoulaye Sow. Ce dernier s’est d’ailleurs chargé d’établir la liste de la délégation sénégalaise pour le voyage à Kinshasa.

Le Comex court-circuité

Pour le match contre le Soudan prévu à Dakar, c’est Ndiambe Diop, membre de la coalition «AF 2025», qui a pris en charge l’organisation.

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, mais sans associer les membres du nouveau Comité exécutif. Une situation qui provoque de vives contestations.

Les élus issus d’autres coalitions, comme Babacar Ndiaye, Amadou Kane (ancien responsable de l’organisation des matchs), Mouhamed Samb et Abdoulaye Cissé, se retrouvent écartés de l’information et de la prise de décision.

En clair, ce sont des proches de la coalition Abdoulaye Fall 2025 qui pilotent l’organisation, reléguant au second plan des membres pourtant élus au sein du Comité exécutif. Ambiance.

hdiandy@lequotidien.sn

(Avec Wiwsport)