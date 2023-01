Quel sera l’impact de la grève des transporteurs, qui débute ce mercredi ? Si en décembre 2021, ils avaient paralysé le pays pendant 5 jours, poussant l’Etat à céder sur plusieurs points, l’offre de transport s’est densifiée entre temps avec la multiplication des taxis en ligne, l’apparition des… «Tiak-Tiak» et surtout du Ter. Cela donne une variété de choix aux Dakarois, qui vont aussi compter sur la disponibilité des véhicules des membres de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal (Fnts), du Cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal (Custrs), de l’Aftu, qui ont boycotté le mouvement de grève…

Par Ousmane SOW – Le transport public va-t-il être paralysé aujourd’hui ? En décembre 2021, les Dakarois ont souffert de la grève des transporteurs, qui a duré cinq jours. Elle avait poussé l’Etat à céder face aux routiers, qui avaient obtenu surtout le démantèlement de plusieurs points de contrôle sur les corridors.

Le mouvement décrété samedi dernier par Gora Khouma et Alassane Ndoye ne fait pas l’unanimité. Ces syndicalistes vont apercevoir dans la circulation, des véhicules d’autres opérateurs qui ont décidé de poursuivre le dialogue en lieu et place d’un bras de fer avec l’Etat. Il s’agit de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal (Fnts), du Cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal (Custrs) et de l’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu). Ces associations détiennent l’essentiel des bus et d’autres véhicules de transport, notamment à Dakar.

Si les «Cars-rapides», «Ndiaga-Ndiaye» et taxis seront à l’arrêt, l’offre s’est élargie depuis la dernière grève de décembre 2021. En plus des bus Tata, les compagnies de taxi en ligne, les Tiak-Tiak, les «clandos», les «War Gaïndé»… constituent une offre supplémentaire pour les usagers. Et il y a le Ter, qui a fêté hier sa première année d’exploitation. Il a été pris d’assaut ce mardi après que la journée a été décrétée gratuite alors que plusieurs Dakarois pensaient que la grève allait débuter hier. Et Dakar Dem Dikk, qui va rouler, si l’Etat «arrive à assurer la sécurité» de ses bus et de son personnel.

Aujourd’hui, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) et l’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu) semblent marcher sur la même voie. Les opérateurs privés de transport se sont engagés à maintenir les prix en vigueur et à respecter les termes de la convention de concession des lignes de transport signée avec le Cetud, de maintenir les tarifs sur l’ensemble du réseau de transport Aftu et s’engagent à transmettre au Cetud, dans les meilleurs délais, une proposition d’harmonisation de ses tarifs, tenant compte des nouvelles dessertes, notamment les zones de Dougar, Tivaouane Peulh, Deni Biram Ndao, Toubab Dialaw.