En plein congé de convalescence, notre Premier ministre a décidé de mobiliser le ban et l’arrière-ban de ses troupes. Alors qu’il s’est rendu jusqu’en Italie pour mobiliser ses «bailleurs» de la diaspora, afin de trouver du financement pour son Pres, il n’a pas hier lésiné sur les moyens pour faire déplacer ses militants de l’arrière-pays pour se rendre à Dakar. Mais le message en valait la peine. Il s’agissait, comme toujours, de s’en prendre à tous ceux -toujours les mêmes- qui veulent se dresser sur sa route et l’empêcher de diriger ce pays. S’agissant de la situation économique et sociale du pays ? Ce sera pour un autre Téra-meeting !

Par Sucré-Salé