Le service régional du commerce de Thiès (ouest) a incinéré vendredi plus de 30 tonnes de produits qu’il juge impropres à la consommation, a constaté l’Aps. Les marchandises incinérées sont composées essentiellement de denrées alimentaires (céréales et boissons), de produits cosmétiques et hygiéniques périmés ou contrefaits, d’une valeur de 14,3 millions de francs Cfa. Elles ont été saisies en 2019 et 2020, dans de grandes surfaces, des marchés, auprès de grossistes, demi-grossistes ou détaillants, dans les départements de Thiès, Tivaouane et Mbour.

Le chef du service régional du commerce, Bamba Ndao, a appelé les consommateurs à être «vigilants» et à vérifier les emballages pour obtenir la bonne information sur la durée de validité des denrées qu’elles consomment. «Nous fournissons des efforts, mais le marché est infesté de produits non conformes» aux normes requises, a-t-il affirmé lors de l’incinération des marchandises. Un «contrôle citoyen rigoureux» est nécessaire pour «juguler ce phénomène qui commence à prendre de l’ampleur», a ajouté M. Ndao.

Des sanctions ont été prises à l’encontre des personnes chez lesquelles les produits incinérés ont été saisis, selon le chef du service régional du commerce. L’incinération a été effectuée par les sapeurs-pompiers, près de la ville de Thiès, en présence de leaders d’associations consuméristes et d’autorités administratives de la région.

Maurice Latyr Dione, adjoint du gouverneur de Thiès, a salué le travail fait par le service régional du commerce pour protéger les consommateurs et l’économie locale.