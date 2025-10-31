La célébration de la Journée mondiale de l’épargne apparaît comme une réelle et excellente opportunité pour dégager des stratégies innovantes aptes à assurer une mobilisation de l’épargne, à la lumière des exigences qui s’y attachent. C’est dans cet esprit que tous les acteurs concernés sont appelés à s’impliquer davantage en vue de promouvoir la pratique de l’épargne dans tous les segments de la population et dans toute sa diversité, tout en s’engageant à son institutionnalisation dans l’agenda national. C’est ce qu’a déclaré, à Thiès, le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Alioune Dione, en procédant au lancement de la 2e édition de la Journée mondiale de l’épargne. Il rappelle que l’objectif de cette édition est de promouvoir et renforcer la culture de l’épargne chez les populations, en tant que levier stratégique de financement inclusif et durable de la Stratégie nationale de développement 2025-2029. Pour cette raison, le ministre s’est fortement réjoui de la pertinence du thème de cette année : «Développer la culture de l’épargne pour contribuer au financement de la Stratégie nationale de développement 2025-2029.»

L’importance de ce thème, dit-il, pourrait s’apprécier au moins à deux niveaux : d’abord il permet de «mettre en évidence la place de l’épargne dans le développement et sa dimension économique en tant que vecteur de développement, et sa capacité à lutter contre l’endettement chronique des populations» ; ensuite de «favoriser la réflexion sur des stratégies innovantes et pertinentes pour renforcer la mobilisation des ressources internes afin de financer le développement de notre pays». Le ministre Dione pense qu’en effet, avec la situation mondiale actuelle, il est aisé de comprendre que, dans leur processus de développement, nos pays ont besoin de ressources importantes qui soient à la fois durables et accessibles. Et parmi ces ressources, de considérer que «l’épargne devrait constituer le premier levier permettant, d’une part, de mobiliser les ressources internes et, d’autre part, de mettre ces ressources à la disposition des acteurs économiques dont les besoins de financement deviennent de plus en plus accrus». A cet effet, souligne-t-il, «les Cps constituent un puissant moyen d’épargne durable avec la systématisation de la méthode «Kondane» grâce au Fonds de mutualisation qui est un mécanisme individuel volontariste d’auto-épargne à une finalité de garantie solidaire». Cette innovation, remarque le ministre, «illustre la volonté de réa­liser un développement à notre portée».

Le ministre de la Micro­finance et de l’économie sociale et solidaire a cependant regretté qu’au Sénégal, à l’instar des pays de l’Uemoa, la mobilisation de l’épargne intérieure reste encore un défi à relever, malgré les efforts consentis par les acteurs du secteur financier, en l’occurrence les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les compagnies d’assurance, les Fintechs, La Poste, etc. Selon lui, il y a encore un potentiel énorme non exploité dans la mobilisation de l’épargne nationale, y compris celle provenant de la diaspora. Surtout, il trouve aussi nécessaire de retenir qu’au niveau macro-économique, la recherche de stabilité financière constitue une priorité essentielle, une exigence de premier plan pour bien maîtriser l’inflation et, par ricochet, encadrer cette mobilisation de l’épargne. C’est pourquoi il lance un appel à tous les acteurs, institutions financières, populations dans toutes ses composantes, à œuvrer pour le renforcement des conditions mobilisatrices de l’épargne.

Alioune Dione assure qu’à travers son département, en tant que porteur de cette option politique, le gouvernement mettra tout en œuvre pour accompagner toutes les initiatives qui seront développées dans ce sens. Il souligne que le thème choisi cette édition cadre parfaitement avec les orientations déclinées par le président de la République Bassirou Diomaye Faye dans l’agenda de transformation du Sénégal Vision 2050, sous la conduite du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette nouvelle vision, dit-il, est en effet marquée par une forte volonté de compter sur la mobilisation des ressources internes pour financer le développement de notre pays et faire de l’épargne un moteur de développement endogène. D’où la nécessité, indique-t-il, de mettre à profit toutes les opportunités offertes pour une transformation économique durable des communautés à travers nos propres ressources. De ce point de vue, le ministre Dione exhorte tous les acteurs, no­tamment les institutions financières, en particulier les Imf, à mettre le développement de la culture de l’épargne au cœur de leurs stratégies d’intervention.

Il rappelle d’ailleurs la tenue d’un panel de haut niveau à Dakar le 31 octobre 2025. Une activité qui regroupera plusieurs experts de haut niveau et qui a pour objectif d’approfondir la réflexion en vue de dégager des pistes pouvant favoriser davantage la mobilisation des ressources internes.

Par Cheikh CAMARA – cheikh.camara@lequotidien.sn