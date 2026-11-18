Réuni ce week-end à Keur Madaro avec les instances de son parti, l’Alliance pour le Sénégal / Andando Ngir Senegaal, l’ancien ministre du Commerce et maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, a livré une lecture sans concession de l’actualité nationale. Entre le drame de l’émigration clandestine à Loumpoul et le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) à l’Assemblée nationale, il alerte sur les conséquences sociales et sécuritaires des blocages institutionnels et appelle à un large rassemblement autour des valeurs de stabilité.

Par Cheikh CAMARA – «Notre pays est traversé par des événements tragiques, à l’image des décès de nos jeunes en mer dus à l’émigration clandestine. Le drame de Loumpoul, encore tout frais dans nos mémoires, interpelle tous les dirigeants du pays, au premier rang desquels les responsables politiques.» C’est par ces mots empreints de gravité que l’ancien ministre du Commerce et maire de la commune de Notto-Diobass s’est prononcé sur le naufrage survenu au large de Loumpoul, qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes.

C’était à la faveur d’une réunion des responsables nationaux et départementaux du parti Alliance pour le Sénégal / Andando Ngir Senegaal, tenue ce week-end à Keur Madaro (commune de Notto-Diobass, département de Thiès). Ce rendez-vous majeur, consacré à la vie du parti, à la préparation des prochaines échéances électorales et aux orientations politiques, a permis à Alioune Sarr de revenir largement sur la situation du pays.

Entouré de ses alliés, le président de l’Alliance pour le Sénégal estime que «face à une situation aussi dramatique, nous ne devons pas enfermer notre pays dans des querelles intestines interminables ni dans des egos surdimensionnés qui font qu’aujourd’hui nos institutions sont bloquées, au péril de la vie de nos concitoyens».

Les conséquences sociales et sécuritaires du blocage de la Lfr

Abordant le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) par l’Hémicycle, l’ancien ministre se veut catégorique quant à l’impact direct sur les populations : «Nous avons des Sénégalais atteints d’insuffisance rénale qui ont besoin de produits d’hémodialyse, lesquels doivent être importés grâce à la loi de finances. Nous avons aussi cette femme vulnérable en milieu rural qui attend sa bourse familiale pour entretenir son cheptel et scolariser son enfant ; cette femme se retrouve également pénalisée par ce blocage.»

La question sécuritaire n’a pas été en reste. Alioune Sarr a souligné que ce blocage budgétaire entrave l’action des Forces armées : «Nos fils et nos filles des Forces de défense et de sécurité engagent leur vie pour protéger la Nation et garantir notre sécurité à tous. Or, les moyens nécessaires pour les accompagner dans leurs missions sensibles et en zones hostiles se retrouvent également compromis, entre autres.»

Un plaidoyer pour une large coalition et le développement local

C’est fort de ce constat que l’Alliance pour le Sénégal prône une large coalition regroupant «des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs : celles de la stabilité du Sénégal et de la préservation de notre Nation». «Notre parti, avec ses alliés, réitère son attachement à ces principes, mais aussi aux valeurs d’éducation et de respect que nous devons inculquer à notre jeunesse. Car, en dernier ressort, si l’État s’effondre, personne d’entre nous n’y échappera», a-t-il martelé devant des militants plus que jamais résolus à massifier et structurer leurs instances sur l’ensemble du territoire national.

Sur le plan du développement local, l’édile est également revenu sur le «Plan Notto-Diobass Smart City», un projet territorial qu’il présente comme un modèle innovant vocationnellement duplicable dans toutes les communes du Sénégal. La rencontre s’est achevée par la définition de la feuille de route politique du parti en perspective des prochains scrutins.

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