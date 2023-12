Dépeint comme le roi des évasions, Baye Modou Fall alias Boy Djinné, qui est sorti de prison en homme libre en juillet dernier, a été rattrapé par ses vieux démons alors qu’il voulait cambrioler une maison à Touba. Pour lui, cela devait être une nouvelle page qui s’ouvre alors qu’il a passé l’essentiel de sa vie en prison depuis 2013.

Par justin GOMIS – Il y a une fin à tout. Baye Modou Fall, connu sous le nom de Boy Djinné, est sorti de prison en juillet dernier en toute légalité. En homme libre. Il était appelé l’as de l’évasion. Mais, il n’a pas réussi à chasser les démons qui l’ont ramené sur le chemin de la délinquance. Et sans doute de la prison.

Baye Modou Fall dit «Boy Djinné» a été arrêté dans la nuit du mardi par les gendarmes de la Compagnie de Thiès, sur l’autoroute Ila Touba. Il est en garde à vue à la Brigade de recherche de la Capitale du Rail. Il a été interpellé par la Gendarmerie nationale, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023, sur l’autoroute à péage Ila Touba, aux environs de 4h 30 mn. Lui et ses présumés complices avaient planifié le cambriolage d’une maison à Touba. «Les éléments de la Compagnie de Thiès ont pu déjouer le plan ont procédé à l’arrestation de son initiateur avec du matériel qui pourrait faciliter la manœuvre. Saisie de l’opération : un laser coupant, un chalumeau, des marteaux et burins, un lot de cagoules, des gants et un véhicule de marque Audi A4 sans papiers», lit-on dans un communiqué signé du Lieutenant-colonel, Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication de la Gendarmerie nationale.

Il est retombé dans ses travers en passant de longs mois en détention, entrecoupés de courts moments de liberté acquis grâce aux évasions. En mai 2021, il avait une nouvelle fois pris la poudre d’escampette après avoir réussi à échapper à la vigilance des matons au quartier de haute sécurité de la Maison correctionnelle du Camp pénal. Il avait été arrêté à Missirah. Le Tribunal correctionnel l’avait reconnu coupable pour évasion, puis l’avait condamné à 6 mois ferme. Le 5 juillet 2016, il avait été aussi arrêté à Kalifourou, dans le Sud du pays, alors qu’il venait de traverser la frontière avec la Guinée après une autre évasion. Accompagné de sa femme et d’un complice, il était à bord d’un véhicule de type 4×4 Bmw qu’il avait, selon les enquêteurs, volé dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic).

Baye Modou, qui a tenté 12 fuites, justifiait ses actes par le fait de lutter contre l’injustice et pour faire respecter ses droits. Lors de sa dernière évasion, Baye Modou Fall s’était défendu : «si on a des regrets, c’est parce qu’on a fait du mal, mais moi non, je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison. Depuis 2013, je suis en prison pour un dossier qui a été jugé, et j’ai même purgé la peine depuis longtemps», a-t-il déclaré. Et Boy Djinné d’ajouter : «Mais pour une affaire politique, le Parquet me maintient en prison. Il n’y a en ce moment aucune affaire qui justifie ma détention, mais on a déterré une vieille affaire de 2008 qui s’était passée au Lagon 2. Pour celle-ci, j’ai été arrêté à Touba en 2009, puis placé sous mandat de dépôt avant d’être jugé en 2010.»

justin@lequotidien.sn