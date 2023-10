Pour la libération sans conditions de leurs camarades Yaya Coly, Nguisaly Diouf, et de tous les enseignants et élèves en «détention arbitraire», les membres du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) du département de Thiès ont, suivant leur 1er plan d’actions, décrété un débrayage, ce mardi 24 octobre 2023, à 9 heures, suivi d’assemblées générales d’établissements. En attendant la préparation d’une marche nationale. Ibrahima Coumba Sarr, Secrétaire général du Cusems/Thiès, est catégorique : «Nous portons à l’attention de l’opinion nationale et internationale que le Cusems, section Thiès, entame son 1ᵉʳ plan d’actions par un débrayage suivi d’assemblées d’établissements, pour exiger la libération sans conditions de nos collègues, très nombreux, et élèves retenus un peu partout au Sénégal. La place des enseignants ne se trouve pas dans les prisons, mais plutôt dans les salles de classe.» Il poursuit : «Les élèves de ces enseignants, incarcérés depuis le mois de juin sans jugement jusqu’à présent, attendent leurs emplois du temps.»

Ibrahima Coumba Sarr tient néanmoins à lever les équivoques : «Nous, nous défendons des principes. Alors, si maintenant ces collègues sont fautifs, on n’a qu’à les juger, on saura là qu’ils sont fautifs, mais, au cas échéant, qu’on les libère. Au moment où, au Sénégal, il y a un déficit criard d’enseignants, on prend des instructeurs, éducateurs, pédagogues, pour les jeter en prison.» Pour lui, la situation actuelle est «inacceptable». «On ne les juge pas, on ne les libère pas. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ce sont nos collègues, et leur place est à nos côtés. Nous ne pouvons pas du tout faire semblant, prendre nos craies, nos éponges, aller enseigner, tout en sachant que nos collègues sont en prison. Les emplois du temps sont là, les élèves attendent, donc il faut les libérer.»

Par Cheikh CAMARA – Correspondant