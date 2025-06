Le canal de Nguinth cause de nombreux dégâts, notamment les odeurs nauséabondes.Par Cheikh CAMARA –

Les habitants du quartier Nguinth, dans la commune de Thiès-Est, ont, à la faveur d’une rencontre, tiré la sonnette d’alarme pour décrier une «situation insoutenable» créée par le canal de drainage censé soulager la zone pendant l’hivernage. Du coup, un profond malaise secoue les riverains du fait de l’interminable retard accusé par les travaux d’aménagement. Ces travaux, lancés depuis trois ans, avec un financement intégral de la Banque africaine de développement (Bad), avaient initialement une durée prévisionnelle de huit mois. Malheureusement, le projet, inachevé à ce jour, expose les riverains à des inondations récurrentes, occasionnant des «dégâts matériels importants et, parfois même, des pertes en vie humaine».

Les habitants imputent ce retard à «un manque de volonté manifeste pour finaliser les travaux, malgré les alertes répétées». Et de déplorer : «Deux ministres du gouvernement de Ousmane Sonko, en l’occurrence Bala Moussa Fofana, en charge de l’Environ­nement et de la transition écologique, et Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, ont été saisis du dossier mais aucune action concrète n’a encore été engagée.» «Chaque hivernage est une angoisse. Le canal déborde, les maisons sont inondées et nous avons déjà perdu des vies. Ce n’est plus tenable», alerte le Collectif pour la défense des intérêts du quartier. Aussi d’interpeller directement les autorités compétentes, le ministre Cheikh Tidiane Dièye en particulier, pour une intervention urgente. La population de Nguinth, debout comme un seul homme, avec la ferme détermination de mener le combat jusqu’au bout, réclame une solution durable et rapide, afin d’éviter que l’hivernage 2025 ne soit à nouveau synonyme de drames.

