Le quartier Petit-Thialy, dans la commune Thiès-Nord, s’est réveillé affligé ce mercredi, avec la mort, par pendaison, d’un jeune homme d’une trentaine d’années environ. Se serait-il suicidé ? En tout état de cause, le corps sans vie de la victime a été retrouvé pendu par le cou à un arbre, vers les coups de 9 heures du matin, à l’intérieur d’une sorte de champ touffu d’herbes, jouxtant le terrain de football «Djibo», derrière le collège Saint Gabriel. Il aurait escaladé le mur de clôture de l’enclos où s’est produit le drame et se serait donné la mort.

La victime, inconnue dans le coin, où il n’habite d’ailleurs pas, selon les riverains, habillé d’un pantalon jean et d’une sorte de jacket treillis camouflé, ne détenait par devers lui aucune pièce pour une quelconque identification sur son état civil, non plus un téléphone portable pouvant indiquer une reconnaissance sur sa personne. Une enquête a été ouverte par les éléments du Commissariat central de Thiès qui ont procédé au constat. Les sapeurs-pompiers ont déposé le corps du disparu à la morgue du Centre régional hospitalier El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguene.

Par Cheikh CAMARA – Correspondant