A Bayakh, dans la commune de Diender, une troisième cohorte de 300 jeunes vient d’achever une formation pratique en agrobusiness et leadership dans le cadre du programme «Génération Bâtisseurs». Portée par le Service civique national et la ferme JeufZone, l’initiative vise à stimuler l’auto-emploi et à former 1200 jeunes par an.

Par Cheikh Camara – Trois cents jeunes, composant la troisième cohorte du programme «Génération Bâtisseurs», ont été formés à Bayakh, dans la commune de Diender (département de Thiès), aux métiers de l’agrobusiness, de l’entrepreneuriat agricole et du leadership transformationnel. Cette session s’inscrit dans un partenariat entre le Service civique national du Sénégal et la ferme JeufZone de Bayakh, avec l’ambition de former 1200 jeunes chaque année afin de favoriser l’auto-emploi local.

Axé sur la pratique, le dispositif entend accompagner la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en faveur d’une jeunesse qualifiée, autonome et créatrice d’emplois. En dotant les bénéficiaires de compétences opérationnelles, les initiateurs veulent leur permettre d’entreprendre et de bâtir le Sénégal de demain. «Parce que l’avenir de notre pays ne se construit pas seulement avec des discours, mais avec des compétences, des opportunités et des actions concrètes», soulignent les promoteurs.

Le Colonel Amadou Cambel Dieng et le fondateur de la ferme JeufZone de Bayakh, Thione Niang, précisent que «l’essentiel de la formation se déroule sur le terrain, la théorie venant en appui à la pratique : les jeunes apprennent à produire, mais aussi à vendre leur production». Les modules couvrent notamment les cultures, l’élevage, la pisciculture et la transformation des produits locaux. Selon le Colonel Dieng, l’encadrement intègre également un volet dédié au leadership et au développement personnel. Pour le responsable du Service civique national, cette collaboration doit inciter les jeunes à lancer leur propre exploitation agricole plutôt que d’attendre un recrutement salarié. Elle doit aussi produire un effet d’entraînement sur l’emploi local, les futurs entrepreneurs étant appelés à embaucher à mesure que leurs activités prendront de l’ampleur.

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