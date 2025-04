Thiès a célébré, dans la beauté, ce vendredi 4 avril 2025, le 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Une très belle organisation de la fête. Toute la ville a été décorée aux couleurs nationales par la mairie.

Le Gouverneur Saër Ndao a d’abord remercié et félicité le Colonel Thierno Gning, Commandant de la Zone militaire no7 qui couvre les régions administratives de Thiès et Diourbel, et toutes les autorités militaires, pour la parfaite organisation de la fête de l’Armée, de la Nation. Il considère que le concept «Armée-Nation» est une «réalité chez nous». Selon lui, ce défilé du 4 avril marque encore une fois la souveraineté du Sénégal renouvelée. «Nous sommes tous contents de célébrer cette fête nationale.

Aujourd’hui, on a vu un défilé militaire, paramilitaire, mais avec des civils, les engins dont disposent les Forces de défense et de sécurité, et tout cela montre nettement combien notre défilé a été riche au niveau de la région de Thiès», s’est réjoui le chef de l’exécutif régional.

Le lieu, pour lui, de remercier tout le monde, les Forces de défense et de sécurité, à travers les commandants d’unité, mais surtout les élus locaux qui, souligne-t-il, «nous ont accompagnés, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont permis de rendre cette fête populaire et belle». Le Gouverneur de Thiès a remercié la Nation sénégalaise, les autorités au plus haut niveau, pour encore une fois magnifier l’excellence du Sénégal, l’excellence de la Nation sénégalaise à travers cette belle fête. «C’est une fierté d’être sénégalais», ajoute-t-il.

Par rapport au thème de cette année : «Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées», le Colonel Gning remarque qu’il répond aux enjeux géopolitiques actuels, mais aussi aux aspirations de la Nation. Aussi, dit-il, «il traduit les aspirations des autorités politiques en misant sur la recherche technologique d’innovations et la création d’une industrie de défense performante».

Le Gouverneur Ndao considère que «c’est un thème qui renvoie à la souveraineté, laquelle est d’avoir une libération, une autonomie, et nous voudrons, à partir de ce thème, rendre nos unités opérationnelles, autonomes».

Aussi de poursuivre : «Nous avons des exemples de la vie qui nous ont montré que dépendre de l’autre n’est pas une garantie, c’est être assujetti. Nous voulons, à travers ce thème, comme l’a lancé le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, faire une autonomie sur le plan de la gestion du matériel, de la gestion des ressources humaines au niveau des Forces armées, une autonomie totale en termes de maintenance, de technologie, de transfert de technologie, pour que le Sénégal puisse être un Sénégal indépendant.»

Par Cheikh CAMARA – Correspondant