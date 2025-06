Dans le cadre de la formation à distance des enseignants, le ministère de l’Education nationale va étendre la 1ère phase au moyen et secondaire général.Par Cheikh CAMARA –

Le Ministère de l’éducation nationale (Men), en partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie (Auf), l’Orga­nisation internationale de la Francophonie et l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (Oif/Ifef), a mis en œuvre la première phase d’extension au moyen et secondaire général de l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (Ifadem).

Ainsi, après l’atelier de co-construction, qui a permis d’élaborer une stratégie de mise en œuvre de l’Ifadem, la phase de production des ressources démarre avec une série d’ateliers dont le premier est organisé à Thiès, du 11 au 14 juin 2025. La Direction de la formation et de la communication (Dfc), avec l’accompagnement de l’Ifef, s’est fixé comme objectif de disposer de 12 livrets destinés à la formation des enseignants et des chefs d’établissement du moyen et du secondaire général.

Daouda Guèye, directeur de la Formation et de la communication au ministère de l’Education nationale, expli­que : «Cet atelier est une étape de plus en vue de faire migrer le dispositif Ifadem, qui a fini de faire ses preuves à travers ses nombreuses réalisations à l’élémentaire, par la formation d’au moins 3000 à 4000 enseignants, et aussi plus de 5000 directeurs de l’élémentaire. Après l’évaluation, on a pensé à faire migrer ce dispositif-là vers le moyen-secondaire.»

A travers l’étape d’aujourd’hui, poursuit M. Guèye, «nous sommes en train de construire les livrets pour la formation des professeurs du moyen-secondaire général, mais également des chefs d’établissement. C’est l’objet de cette rencontre, dans le cadre de cet atelier de 4 jours qui réunit l’ensemble des acteurs, directeurs, inspecteurs de l’enseignement élémentaire et du moyen secondaire général, pour obtenir les résultats escomptés».

Le directeur de la For­mation et de la communication au Men se dit déjà rassuré compte tenu de «la qualité de la présence quant à ce que nous attendons par rapport aux livrets» qui vont servir de supports pour la formation des professeurs au moyen-secondaire général, mais également des chefs d’établissement. Aussi de préciser : «Par rapport aux matières, les travaux seront axés sur les sciences, mais également les lettres en général.»

Selon M. Guèye, «il ne s’agit nullement de réinventer la roue. Nous avons pris en compte nos travaux antérieurs, en plus des agissements qui vont être faits pour avoir des documents de qualité, qui servent de supports dans la formation des professeurs et des chefs d’établissement dans le moyen-secondaire général».

cheikh.camara@lequotidien.sn