Par Cheikh CAMARA – Dr Babacar Diop, président Fds-Les Guelwaars, est candidat déclaré de ce parti à la Présidentielle de 2024. Investi ce dimanche à Thiès par son parti, il a disserté sur un aperçu de son programme. Devant ses nombreux militants et sympathisants, Dr Babacar Diop s’est engagé à «dépasser cette démocratie de basse intensité qui se réduit à l’organisation d’élections souvent truquées». Et d’expliquer : «Cette réforme passera par l’élargissement et l’approfondissement de la démocratie dans tous les segments de la société. En vérité, nous n’avons pas de régime démocratique dans notre pays. Par régime démocratique, nous entendons un régime qui sauvegarde les libertés fondamentales sans aucun compromis. Ce régime de liberté se caractérise par une Justice indépendante et des institutions qui fonctionnent selon leurs attributions avec la séparation des pouvoirs.»

Aux yeux du maire de Thiès, «le principe de souveraineté est un gouvernement du Peuple, par le Peuple et Pour le peuple (…) Ce principe est menacé par la fétichisation du pouvoir qui est la corruption généralisée de la politique et se réduit à la gestion des intérêts privés et particuliers». Il poursuivra sa réflexion pour faire mention de leurs attentes par rapport à la souveraineté de l’Etat. «Notre projet de souveraineté se décline en souveraineté politique en ne vivant sous le diktat d’aucune institution internationale, en souveraineté économique en ne bradant pas nos ressources aux multinationales de ce monde, en souveraineté alimentaire en produisant nos propres…».

Dr Diop évoquera les nombreuses richesses et potentialités dont regorge notre pays, non sans parler de la réforme annoncée de la monnaie commune de l’Afrique de l’Ouest. Avant de soutenir : «Notre approche de la souveraineté est à distinguer de l’autarcie ou d’un protectionnisme irréfléchi et primaire. Il s’agit plutôt d’un moyen de redynamiser notre indépendance économique tout en restant solide en dehors de nos frontières, notamment sur le marché international.»

Correspondant