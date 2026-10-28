Chaque année, à l’occasion de la clôture de sa Semaine du développement durable, la cimenterie Dangote Cement Senegal (Dcs) offre des bourses d’excellence destinées à récompenser les quatre meilleurs bacheliers des séries scientifiques des lycées des communes voisines de l’usine : Pout, Keur Moussa, Diass et Mont-Rolland.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse) de l’entreprise pour encourager les filières scientifiques et la réussite des jeunes dans ses zones d’impact, est organisée dans le cadre de la Semaine du développement durable de l’entreprise.

Les bourses représentent un appui financier important (porté à 1 million de F Cfa par bénéficiaire sur une durée de 3 ans selon les éditions récentes), ou initialement configurées sous forme d’un soutien pluriannuel pour encourager la formation de l’élite locale.

La cérémonie, tenue à l’usine de Pout sous la présidence du Directeur général de l’usine, Ousmane Mbaye, en présence des autorités locales, a été une occasion pour les autorités de rappeler que l’initiative vise à promouvoir l’excellence des élèves dans les séries scientifiques.

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