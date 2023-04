«La concertation et le respect des accords constituent le soubassement de la paix.» C’est là, la conviction du conseiller juridique de l’Asso­ciation nationale des pêcheurs «mono-filament» du Sénégal, Me Mohamed Pam. Il se veut catégorique par rapport à sa démarche en tant que con­seiller juridique : «Nous adoptons une démarche participative et citoyenne. Pour les pêcheurs qui sont arrêtés, on va faire des interventions au niveau de l’Administration. On va demander la clémence du Président Macky Sall et agir pour que cette dynamique de paix puisse prospérer. Il ne peut y avoir de paix tant qu’il y a des gens qui sont arrêtés, parce que cela va toujours installer des frustrations au niveau des familles.» Aussi, l’avocat au Cabinet de Me Boucounta Diallo de demander «l’arbitrage du chef de l’Etat de libérer sans plus tarder les détenus, de rétablir les blessés et dédommager les victimes. Tout cela doit se faire dans une conciliation pour l’apaisement et la paix sociale, et non dans une approche juridique procédurale». Et de poursuivre : «Il faut reconnaître qu’il y a beaucoup d’agitation au niveau du secteur de la pêche artisanale qui est économiquement et socialement rentable pour le pays. Nous demandons à l’Etat d’être responsable et de s’autosaisir pour faire la lumière. Nous demandons aussi une plateforme nationale pour la paix et la pacification de ce secteur, parce que nous croyons et jugeons légitime qu’il appartient à tout citoyen sénégalais.»

Par Cheikh CAMARA – Correspondant