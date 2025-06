La ville de Thiès, en cette veille de célébration de la Tabaski, vit au rythme d’une montée vertigineuse du banditisme. La recrudescence de l’insécurité inquiète les habitants de la cité, mettant à rude épreuve leur quiétude. Ils dénoncent le fait que «la délinquance, jusque-là contenue, ait pris de l’ampleur, avec l’émergence de nouvelles niches de débauche et une multiplication des actes malveillants dans différents quartiers de la ville».

La police, à Thiès, parvient quand même à démanteler certaines bandes criminelles malgré ses moyens logistiques limités. Et grâce à un travail d’enquête minutieux, nos Forces de l’ordre ont pu interpeller les malfaiteurs responsables d’une attaque perpétrée contre un émigré vacancier, récemment victime d’un vol aux abords des cimetières de Keur Mame El Hadj, où il était venu se recueillir sur la tombe de sa défunte mère.

Les vols à l’arraché défraient la chronique dans la Cité du Rail. Le cas de cette femme d’affaires au volant de sa voiture, stationnée aux abords du Tribunal et dévalisée par des voleurs à bord de leur moto Jakarta, en est un exemple patent. La scène s’est exécutée en plein jour, sous le regard impuissant des passants. Les malfrats, roulant à vive allure, ont réussi à briser la vitre de sa voiture pour lui dérober ses téléphones portables, contenant d’importantes données personnelles et professionnelles.

L’autre jour, un journaliste a vu sa moto Jakarta lui être dérobée alors qu’il était en studio, en pleine émission. La caméra de surveillance ayant filmé le déroulement des faits. Des actes de délinquance devenus monnaie courante, illustrant la montée de l’insécurité dans la commune. Egalement, les populations de Keur Modou Ndiaye, un village à moins de cinq kilomètres de la ville de Thiès, ont l’autre jour exprimé leur préoccupation au cours d’une rencontre.

Elles ont signalé l’arrivée de plusieurs personnes étrangères dans la zone et craignent que cet état de fait ne soit lié à cette vague de criminalité. En tout état de cause, les quartiers de Thiès sont, en cette veille de Tabaski, secoués par une recrudescence de vols de moutons et de matériel ménager, ce avec de nombreuses victimes. Une situation face à laquelle la population attire l’attention des autorités compétentes sur l’urgence de mettre en place un dispositif coordonné de sécurité, par la prise de mesures adéquates susceptibles d’assurer la sécurité des citoyens et de préserver la paix sociale.

