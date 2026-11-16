Le lancement du parti politique «Avenir Sénégal» à Thiès a été marqué par un vibrant appel de son leader, Dr El Hadji Maguette Seck, en faveur d’un sursaut national axé sur l’économie, tout en fustigeant l’immobilisme et les divisions au sommet de l’Etat.

Cheikh CAMARA – La scène politique sénégalaise s’enrichit d’une nouvelle formation. Ce samedi 14 novembre 2026 à Thiès, Dr El Hadji Maguette Seck a officiellement lancé son parti, baptisé «Avenir Sénégal», avec pour devise : «Faire mieux pour bâtir ensemble notre avenir.» Devant un parterre de partisans, le nouveau leader politique a dressé un état des lieux sans concession des difficultés quotidiennes des concitoyens, tout en tendant la main pour de futures alliances électorales. Dès l’entame de son propos inaugural, le président d’«Avenir Sénégal» a pointé les urgences qui minent le quotidien de la population, évoquant un fossé entre gouvernants et gouvernés, un chômage massif des jeunes, un coût de la vie étouffant pour les ménages, des services publics inégaux ainsi qu’une transition environnementale et numérique mal maîtrisée. Face à ce qu’il qualifie de promesses brisées «sur le mur de l’immobilisme, des divisions ou du repli sur soi», Dr El Hadji Maguette Seck estime que la politique doit retrouver sa noblesse à travers un service désintéressé. Le parti articule ainsi sa vision autour de piliers fondamentaux : la justice et l’équité, le travail et l’intégrité, et la souveraineté citoyenne. Ses priorités se déclinent en sept axes majeurs englobant la gouvernance éthique, l’économie productive, l’éducation, la santé, le cadre de vie, l’inclusion sociale et la transformation numérique.

Appel au président de la République : halte aux «querelles de borne-fontaine»

A la tribune, le leader d’«Avenir Sénégal» n’a pas mâché ses mots à l’égard de la classe dirigeante, fustigeant des polémiques stériles au sommet de l’Etat : «Je pense que nos responsables n’apprécient souvent pas à leur juste valeur les responsabilités qu’on leur a confiées. On ne peut pas diriger 18 millions de Sénégalais et être dans des querelles de borne-fontaine. Ce qui impacte négativement la population, et ce n’est pas normal. Sur ce point, j’invite le Président à prendre toutes ses responsabilités pour qu’on puisse dépasser rapidement ce problème au profit des Sénégalais.»

Pour lui, la résolution de la question économique demeure la clé de voûte de toute transformation sociale durable : «Il faut travailler pour aller dans le sens de renforcer l’économie du pays. En réalité, si on parvient à résoudre cette question économique, nous allons régler plus de 80% des problèmes du Sénégal. Si on peut organiser des élections et, en moins de 10 jours, installer un Président, cela veut dire que tout marche. Ce qu’on doit faire, c’est travailler pour relancer l’économie du pays. C’est là que tout se situe.»

Ambition municipale et pari du rassemblement

Déjà en lice pour la mairie de Thiès-Nord, Dr El Hadji Maguette Seck entend inscrire son mouvement dans une logique d’ouverture et de main tendue pour les batailles électorales à venir. «Avenir a pour objectif d’améliorer la vie des Sénégalais dans tous les domaines. C’est notre slogan. Nous sommes ouverts à tous les partis et espérons aller vers des coalitions», a-t-il affirmé comme feuille de route.

Insistant sur le fait que le parti appartient collectivement aux citoyens, il a invité les étudiants, travailleurs, entrepreneurs et retraités à le rejoindre, rappelant avec conviction que «l’avenir ne s’attend pas, il se prépare».

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