Par Cheikh CAMARA

«Nous venons d’effectuer la traditionnelle tournée, pour visiter les centres d’examen du Bfem 2025 et voir si tout a été fait, et éventuellement aussi recenser les grandes difficultés rencontrées. Globalement, on peut dire qu’il n’y a pas de problème, tout se présente très bien, les conditions d’examen sont acceptables, voire très satisfaisantes.» Le constat a été fait par l’adjoint au Gouverneur de Thiès chargé des affaires administratives, Georges Faye, ce mercredi 16 juillet 2025, lors de la traditionnelle tournée au niveau des centres d’examen.

Accompagné de l’inspecteur d’Académie de Thiès, Gana Sène, l’adjoint au chef de l’Exécutif régional, qui a remercié, au passage, toutes les personnes impliquées dans le processus d’organisation, s’est dit rassuré par ce qu’il a vu. «Les correcteurs sont sur place, les surveillants sont au nombre de deux par salle, le matériel a été conditionné dans les délais. Egalement les Forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, sont sur place pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l’examen. Les candidats aussi ont collaboré, parce qu’ils sont venus à l’heure et ils ont accepté les conditions. Aucun candidat n’a été vu avec un téléphone portable», ajoute l’adjoint au Gouverneur.

En termes de statistiques, l’inspecteur d’Académie de Thiès, Gana Sène, rappelle que sur les 32 171 candidats inscrits à la session 2025 de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem), répartis dans 164 centres et 197 jurys, les filles représentent 60, 06% (19 322 candidates), contre 12 849 garçons, soit 39, 94% de l’effectif global.

Parmi les candidats, 348, soit 1, 08% des effectifs, sont du franco-arabe. Les filles, au nombre de 189, représentent 54, 31% pour cette option. Les candidats individuels (communément appelés candidats libres) sont au nombre de 1206 élèves, soit 3, 75%, les candidats porteurs de handicap 23 (soit 0, 07%) dont 15 malvoyants, 7 porteurs de handicap moteur et 1 déficient auditif.

Par rapport aux effectifs de l’année 2024 (37 792 candidats dont 20 019 filles et 13 773 garçons, 19 candidats malvoyants, 284 pour l’option franco-arabe), on constate une baisse de 1628 candidats en 2025. Le nombre d’enseignants mobilisés pour le Bfem 2025 est de 6191. Relativement au niveau national, la part de l’Académie de Thiès (qui accueille le plus grand nombre de candidats) est de 16, 77%.

