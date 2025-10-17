Dès la rentrée, le G7 a remis sa tenue de combat en bloquant le système éducatif hier et mercredi.

Par Cheikh CAMARA – Le mot d’ordre du G7 est largement suivi à Thiès, où presque tous les élèves sont libérés. La confirmation est de M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw. «Les classes ont cessé de fonctionner, on peut dire qu’à 99, 99%, les enseignants ont respecté le mot d’ordre», s’est-il réjoui. La situation dans le département de Thiès est édifiante, selon Max Sarr, Se­crétaire général du Sels/département de Thiès. «On est satisfaits, on a eu aussi les retours des responsables de zones et d’établissements. A 99, 99%, les enseignants ont observé le mot d’ordre», dit-il. Aussi de saluer cette «solidarité parce que tout le monde s’y attendait». Selon lui, «2025-2026 sera véritablement une année de bataille, parce que cette injustice qu’ont subie les enseignants dits décisionnaires dans la fonction publique a trop duré».

Ces enseignants grévistes, plus que jamais prêts à en découdre avec le gouvernement pour une question de justice sociale, souhaiteraient que l’Etat «revienne à de meilleurs sentiments par rapport au système éducatif». Et de souligner : «On a depuis belle lurette alerté le gouvernement qui semble faire dans le dilatoire. On a aussi sensibilisé les parents d’élèves, qui sont d’ailleurs bien conscients que cette lutte est légitime.» A Thiès, au-delà de la question des décisionnaires, l’équation du déficit d’enseignants et de tables bancs, entre autres, préoccupe les enseignants membres du G7.

