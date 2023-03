Les femmes de la Grande Côte Opérations (Gco) sont largement prises en compte dans la distribution des postes de responsabilité, dans le cadre de la politique de promotion interne de l’entreprise. La société minière, dans son option de renforcer la féminisation de son personnel, décide d’atteindre, dans les prochains mois, plus de 30% de femmes de ses effectifs constitués, à présent, qu’un peu plus de 10%.

Par Cheikh CAMARA – Le processus de féminisation de la Grande Côte Opérations (Gco) demeure au cœur des priorités de l’entreprise minière. Un défi majeur que s’emploie à relever le Directeur général de la Grande Côte Opérations (Gco), Guillaume Kurek, qui trouve «essentiel» de prendre conscience du fait que «les femmes, qui représentent la moitié des êtres humains sur terre, constituent un vivier extrêmement important, ce avec des compétences, des parcours, des expériences, des regards complètement différents de ceux des hommes». D’où l’importance, pour une société comme la Gco, de veiller à «augmenter sa part de femmes dans ses rangs, pour être plus performante grâce à leur philosophie de booster le développement d’une entreprise, donc d’apporter du sang neuf au travail collégial de la boîte, pour plus de performance».

Aujourd’hui, le personnel de Gco étant constitué, à un peu plus de 10% de femmes, soit une centaine de collaboratrices, Guillaume Kurek dit souhaiter «amener ce pourcentage à au moins 30%, soit un tiers de nos effectifs, dans les prochains mois, pour accroître la proportion de travailleuses dans nos rangs, à savoir renforcer la féminisation de l’entreprise minière».

Toujours dans sa politique de promotion féminine, la Grande Côte Opérations (Gco), la filiale du Groupe Eramet, spécialisée dans la valorisation des sables minéralisés au Sénégal, avec un chiffre d’affaires de 140 milliards de francs Cfa pour l’exercice 2021, a mis à profit ce mois de mars dédié à la femme, pour, la troisième année consécutive, octroyer des financements, pour un montant global de 21 millions F Cfa, à 7 groupements de femmes des villages impactés dans la zone de Diogo. Selon le Directeur général de Gco, Guillaume Kurek, «ce sont 4 Groupements d’intérêt économique (Gie) qui ont été accompagnés l’année dernière, avec 3 millions F Cfa chacun, soit un total de 12 millions F Cfa, et ils ont fourni, à l’heure du bilan, des résultats probants, pour avoir investi les fonds à bon escient, de manière très responsable, à travers des activités économiques ayant généré des bénéfices de 3 millions F Cfa».

D’où la motivation de l’entreprise d’étendre son accompagnement au profit de 7 autres Gie bénéficiaires qui ont reçu, chacun, un chèque de 3 millions F Cfa, soit un total 21 millions F Cfa, compte non tenu du bonus de 500 mille F Cfa offert à chacun des Gie bénéficiaires de l’année dernière, ayant fait un bon chiffre d’affaires.

Soit une somme globale de 23 millions F Cfa.

Une manière de mettre dans les meilleures conditions d’épanouissement économique les femmes des villages impactés de Diogo, Fass Boye, entre autres, en vue de la création de richesses, d’une indépendance financière impactant très positivement la croissance économique locale.

Correspondant