Après le scandale des fuites aux épreuves de composition, les enseignants du Lycée Jules Sagna de Thiès espèrent que les responsabilités seront situées.Par Cheikh CAMARA –

«Nous réclamons justice, que les autorités locales jusqu’aux plus hautes autorités prennent toutes les dispositions pour situer les responsabilités, afin que les auteurs soient indexés et corrigés à la hauteur de leur faute.» Ce cri du cœur émane du Collectif des professeurs du Lycée Jules Sagna, un établissement aujourd’hui au cœur de l’actualité du fait de problèmes de fuites d’épreuves de composition. Lamine Samb, professeur de philosophie au dit lycée, par ailleurs délégué des professeurs au niveau du Conseil de gestion, et ses collègues, condamnent et dénoncent «tout ce qui est fuite, tricherie». Ils précisent : «Les professeurs de Jules Sagna ne sont liés ni de près ni de loin à une quelconque fraude ou tricherie.» Les enseignants demandent à ce que «les enquêtes qui sont en train d’être menées suivent leur cours jusqu’à terme, parce qu’il faut que la lumière jaillisse sur cette affaire, en vue d’éradiquer le phénomène». Ils dénoncent jusqu’à la dernière énergie, «le comportement de certains potaches qui ont été ici et ont jeté l’opprobre sur le dos des professeurs, les accusant d’être à la source des fuites, et allant même jusqu’à les insulter». Les professeurs rappellent avoir pris des élèves en flagrant délit de tricherie avant de rendre compte à qui de droit, l’administration, qui a aussitôt saisi les autorités judiciaires. «Nous dénonçons toute tentative de fraude ou de tricherie, parce que nous voulons former ici des citoyens modèles.» Lamine Samb et ses collègues rappellent qu’«en tant que professeurs, nous ne pourrons avoir ces épreuves-là ou leurs corrigés que lorsqu’ils sont administrés», donc, se veulent-ils catégoriques : «Ça ne pouvait pas venir de nous. Les fuites ne peuvent absolument pas provenir des professeurs, si on voit la chaîne de responsabilités. Comment pouvez-vous comprendre que des élèves aient à leur disposition tous les sujets et leurs corrigés, alors que nous, professeurs, ne recevons ces corrigés qu’après les épreuves. Alors, comment pouvons-nous donc en être les sources ?»

