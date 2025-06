Prévue le 28 novembre, la Journée nationale des daaras se prépare activement comme le montre la visite du ministre de l’Education dans les foyers religieux pour impliquer les khalifes généraux dans les préparatifs.

Par Cheikh CAMARA – Dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale des daaras, qui se tiendra le 28 novembre 2024 à Dakar Arena, sous la présidence du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le ministre de l’Education nationale, Moustapha Guirassy, a effectué une tournée de haut niveau auprès des grandes familles religieuses du pays.

Dans la capitale de la Tijanniaya, Tivaouane, accompagné d’une forte délégation de son ministère, il a été chaleureusement reçu par Serigne Babacar Sy Dabakh Ndiol Fouta, à Kaolack, par Serigne Mahi Niass, et à Touba, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir.

Des rencontres marquées par des échanges empreints de spiritualité et de fraternité, qui ont permis au ministre de réitérer l’engagement du gouvernement sénégalais à soutenir et valoriser le rôle central des daaras dans l’éducation et la transmission des valeurs religieuses et sociales.

Partout, les khalifes généraux ou leurs représentants ont unanimement salué cette initiative qu’ils ont qualifiée de «noble et significative pour la préservation du patrimoine éducatif islamique du Sénégal». Sans manquer de formuler de ferventes prières pour le président de la République, Son Excel­lence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que pour le ministre de l’Education nationale et toute sa délégation.

En prélude à cette journée, le ministre Moustapha Guirassy a rappelé l’importance des daaras comme piliers de l’éducation nationale et leur contribution à la consolidation de la paix sociale. Il a également souligné que cette Journée nationale des daaras sera l’occasion de mettre en lumière les efforts conjoints de l’Etat et des acteurs religieux pour promouvoir un système éducatif inclusif, basé sur les valeurs spirituelles et culturelles du Séné­gal.

La tournée a été un moment de communion et de partage, renforçant les liens étroits entre l’Etat et les grandes familles religieuses, garantes de la stabilité sociale et spirituelle du pays.

Correspondant