Réunie en point de presse ce lundi 23 novembre 2026 à Thiès, la section régionale du Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé (Santees) a dénoncé la précarité persistante et les retards de rémunération qui frappent les agents contractuels. Tout en réclamant un plan de reversement dans la Fonction publique et de la transparence autour du recrutement annoncé de 2500 agents, l’organisation menace de saisir l’Inspection du Travail si le dialogue social reste bloqué.

Par Cheikh CAMARA – C’est pour porter la voix de milliers de professionnels dont l’engagement quotidien contraste avec leurs conditions de travail et de rémunération que la section régionale de Thiès du Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé (Santees) a tenu un point de presse ce lundi 23 novembre 2026. Placée sous le thème «Travailleurs de la santé : pour le respect des droits, la fin de la précarité et la dignité professionnelle», cette sortie visait à alerter les autorités sur des préoccupations jugées prioritaires : derrière chaque revendication se trouvent des femmes, des hommes et des familles qui assurent la continuité des soins malgré les difficultés.

Ce syndicat regroupe des agents issus de diverses catégories et structures du système sanitaire, unis par une même ambition : défendre les droits des travailleurs, promouvoir leur dignité et contribuer à l’amélioration du service public de santé.

Des salaires payés à temps : une exigence de justice

D’après Mme Kota Seck Diallo, Coordonnatrice régionale du Santees à Thiès, et Mme Mame Bator Guèye Fall, du district sanitaire de Khombole, la situation financière des contractuels du ministère de la Santé devient critique : «Aujourd’hui, 23 novembre 2026, les contractuels du ministère de la Santé n’ont toujours pas perçu leur salaire du mois d’octobre. Ces retards, qui se répètent particulièrement en fin d’année, plongent les travailleurs et leurs familles dans de profondes difficultés financières et sociales.» Rappelant qu’un salaire n’est ni une faveur ni une récompense, mais le fruit d’un travail accompli et un droit fondamental, le Santees exige : le paiement immédiat des arriérés dus au titre du mois d’octobre ; le respect strict de l’échéance habituelle du 30 de chaque mois et la sécurisation des crédits budgétaires du quatrième trimestre et du mois de janvier, accompagnée de mesures structurelles pour prévenir définitivement ces retards.

Mettre fin à la précarité et valoriser l’expérience

Les intervenants ont également pointé l’absence de perspectives de carrière pour des agents qui totalisent parfois cinq, dix ou quinze années de service au sein de la santé publique sans garantie de stabilisation. Estimant que l’expérience acquise sur le terrain constitue une richesse pour l’Etat, le syndicat réclame : un plan progressif de reversement dans la Fonction publique fondé sur des critères objectifs d’ancienneté et d’expérience ; l’arrêt des renouvellements abusifs de Contrats à durée déterminée (Cdd) et la révision des modèles de contrats. Et l’ouverture d’un cadre de concertation officiel avec l’organisation syndicale. Selon le Santees, les droits et avantages restent inégalement répartis entre les différentes composantes du personnel sanitaire. L’indemnité de logement demeure une source majeure de frustration, en particulier pour les agents administratifs, considérés comme l’une des catégories les plus lésées. Le syndicat dénonce également le maintien de diplômés sous statut de stagiaire malgré leurs qualifications, ainsi que le manque de reconnaissance accordé au personnel qualifié communautaire. Les travailleurs réclament ainsi une politique équitable en matière d’indemnité de logement, la reconnaissance effective des diplômes et un règlement concerté de la situation des agents issus du programme Xëyu ndaw ñi, afin qu’aucune catégorie ne soit laissée en marge.

Tout en prenant acte de l’annonce du recrutement de 2500 agents et en saluant toute initiative destinée à renforcer les ressources humaines en santé, le Santees exige des garanties de transparence : «nous demandons la publication des critères de sélection, des listes officielles et du calendrier. L’ancienneté, l’expérience et les qualifications doivent être prises en compte. Les contractuels expérimentés, le personnel qualifié communautaire, les prestataires et les diplômés sans emploi doivent bénéficier d’un traitement juste», ont déclaré Kota Seck Diallo et Mame Bator Guèye Fall. Le syndicat demande en conséquence à être pleinement informé et associé au processus en sa qualité de partenaire social.

Pour les responsables syndicaux, la défense des droits des agents est indissociable de la qualité de la prise en charge des patients. Un professionnel impayé, précarisé ou privé de perspectives risque de perdre sa motivation ou de quitter le secteur, ce qui menace à terme la continuité des soins et la sécurité sanitaire. «La santé ne repose pas uniquement sur les infrastructures et les équipements : elle repose d’abord sur les femmes et les hommes qui font vivre le système sanitaire. Leur garantir des conditions dignes, c’est protéger les populations», ont-ils souligné.

Convaincu que les solutions durables passent par la négociation, le Santees affirme privilégier le dialogue social, tout en prévenant que celui-ci «ne doit pas devenir un prétexte à l’immobilisme» et que «la patience des travailleurs ne saurait être indéfiniment mise à l’épreuve». Le Bureau exécutif national annonce ainsi plusieurs initiatives concrètes : l’envoi de courriers officiels aux directeurs régionaux de la Santé des quatorze régions du pays pour relayer les doléances des agents auprès des autorités compétentes ; la saisine de l’Inspection du Travail au sujet des retards injustifiés de salaires, des situations contractuelles et des cotisations sociales à l’Ipres, et la poursuite d’une mobilisation syndicale organisée et responsable, dans l’unité et le respect des textes en vigueur. Tout en réaffirmant leur disponibilité pour échanger avec la tutelle, les travailleurs appellent les autorités à ouvrir sans délai un cadre de concertation. «Nous ne demandons pas de privilèges. Nous demandons la reconnaissance du travail accompli, le respect des droits et des conditions professionnelles dignes pour toutes les catégories», ont-ils conclu.

cheikh.camara@lequotidien.sn