Dans le cadre de la réalisation du projet «Notto Diobass Smart City», le maire Alioune Sarr a remis à 14 localités des titres régularisés.

A travers «un acte de justice et de reconnaissance envers les hommes et les femmes qui ont façonné cette terre de Diobass», le maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, dans le cadre du projet «Notto Diobass Smart City», a remis au moins à 14 localités leurs titres d’habitation (titres fonciers). «La remise de ces titres d’habitation demeure une réponse favorable à la demande pressante de ses concitoyens. C’est un témoignage de notre engagement commun au service de la régularisation foncière et un pas décisif vers la sécurité foncière et la prospérité de nos populations», a déclaré l’édile de la localité, qui a présidé, ce samedi 31 mai 2025 à Sessène, un Forum sur le plan d’aménagement et de développement de «Notto Smart City», une «technopole au cœur du Sénégal». Un forum qui s’inscrit dans «une démarche de concertation citoyenne et vise à garantir une appropriation collective du projet». Qui marque «une étape-clé dans la construction d’une ville intelligente, résiliente et tournée vers l’avenir, au service des habitants de Notto Diobass».

Le maire de Notto, qui a annoncé «la mise en place d’un projet : «Un citoyen de la commune de Notto Diobass, une parcelle»», en plus d’un troisième engagement réservé aux zones industrielles, de souligner : «Ce forum constitue une étape majeure dans la mise en œuvre du projet «Notto Diobass Smart City», vision ambitieuse portée par la municipalité pour faire de la commune un pôle de développement territorial durable, inclusif et innovant.» Une rencontre qui a rassemblé élus, experts techniques, partenaires au développement, représentants de la Société civile et populations locales autour d’un programme riche et participatif.

La mise en route du projet «Notto Diobass Smart City» a déjà franchi un nouveau pas l’autre jour, avec le lancement officiel des travaux de construction de l’Université Smart Notto Diobass (Usnd). Après l’approche d’appropriation communautaire déroulée dans les différentes zones de la commune, le projet «Notto Diobass Smart City» est donc entré dans une nouvelle phase.

En écho, le Directeur général de l’Aprosi, Amadou Guèye, se dit ravi par cette belle initiative : «Je salue le projet, ainsi que le maire de vouloir faire de Diobass une ville dynamique, une ville nouvelle avec ce projet Smart City qui repose sur ses trois points forts : le titre foncier pour chaque carré maison, la parcelle d’habitation pour les populations, pour les jeunes avec ces lotissement, et sur le troisième point qui est donc le développement industriel.» Il précise : «Nous sommes là pour accompagner le développement de Diobass dans le cadre du développement industriel. Diobass est située près de l’aéroport, du port de Ndayane et de l’autoroute à péage, et regorge de ressources sur l’agriculture.»

