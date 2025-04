La remise de toges aux lauréats des Cci et du Concours d’agrégation 2024, qui marque une étape essentielle dans la carrière académique des conquérants 2024 du Cames, et la célébration de la sortie de la première promotion de pharmaciens de l’Ufr des Sciences de la santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt-T) ont constitué une double cérémonie de l’excellence, ce jeudi 17 avril 2025 à Thiès.Par Cheikh CAMARA –

Le ministre de l’Enseigne­ment supérieur, de la recherche et de l’innovation, Dr El Hadj Abdourahmane Diouf, a qualifié la sortie de la première promotion de pharmaciens de l’Ufr des Sciences de la santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt-T) de jour historique non seulement pour les récipiendaires, qui franchissent une étape majeure dans leur parcours professionnel, mais aussi pour leur établissement, qui voit aujourd’hui s’envoler ses tout premiers diplômés pharmaciens.

Dr Diouf rappelle que «la pharmacie n’est pas seulement une discipline scientifique, c’est une vocation au service de la santé publique. Elle demande rigueur, éthique, humanité». Aussi, il a tenu à saluer «le travail remarquable de vos enseignants, chercheurs, professionnels de santé et encadrants qui vous ont transmis bien plus que des savoirs : des valeurs. Ils ont su conjuguer excellence académique et bienveillance, innovation pédagogique et ancrage professionnel».

A l’attention des diplômés, il indique : «A vous maintenant d’écrire la suite. Vous exercerez peut-être en officine, à l’hôpital, dans l’industrie pharmaceutique, la recherche ou encore la santé publique. Peu importe la voie que vous choisirez, n’oubliez jamais que vous êtes les garants de la qualité, de la sécurité et de l’éthique dans le circuit du médicament. Vous êtes des pionniers, vous avez accepté de vous engager dans une formation naissante, encore en cours de structuration, avec tout ce que cela implique de défis, d’incertitudes… mais aussi d’opportunités. Vous avez porté cette filière avec exigence, avec passion et avec cette curiosité scientifique si propre à votre futur métier.»

Citant l’exemple du parrain de la première promotion de pharmacie de l’Ufr Santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt-T), le professeur Cheikhna Sylla, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation devait inviter «les désormais ambassadeurs de l’Ufr des Sciences de la santé de l’Uidt à honorer votre homonyme qui a cru en cette formation à Thiès. Surtout, respectez votre serment de Galien en toutes circonstances».

Pour Dr El Hadj Abdou­rahmane Diouf, «les hommes que nous célébrons aujourd’hui témoignent de la qualité de la formation sénégalaise, ainsi que du génie du Peuple sénégalais. Lequel génie a eu une reconnaissance internationale à l’occasion du Salon des inventions et de l’innovation de Genève avec les prix décrochés par nos inventeurs. La valorisation du capital humain, axe majeur de la Vision Sénégal 2050, trouve ainsi une concrétisation».

Aussi d’indiquer : «La participation de l’université sénégalaise au développement de notre pays, quoique réelle, doit s’intensifier davantage. Il faut plus de recherches, plus d’innovation. Le Sénégal en a besoin. Aujourd’hui, c’est la médecine et la pharmacie, demain il faudrait que ce soit un nombre beaucoup plus important et dans bien d’autres domaines du savoir. Il y va de notre devenir.»

Remise de toges aux lauréats des Cci et du Concours d’agrégation 2024

Avec la remise, ce jour, de toges aux lauréats des Cci et du Concours d’agrégation 2024, qui marque une étape essentielle dans la carrière académique des conquérants 2024 du Cames, l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt-T), note le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a eu le privilège de célébrer à la fois «la promotion de professeurs titulaires, sommet du parcours universitaire, et celle d’un professeur agrégé dont l’engagement et l’excellence ont été reconnus de façon remarquable». «Chers collègues, vous avez franchi une étape symbolique, mais aussi hautement significative : celle qui vient récompenser des années d’efforts, de recherches, d’enseignements, de publications, d’encadrements, de contributions actives à la vie académique. Mais au-delà des mérites, cette reconnaissance traduit aussi quelque chose de plus profond : votre engagement envers l’idéal universitaire», dira Dr El Hadj Abdourahmane Diouf. Selon lui, «être professeur titulaire ou agrégé, ce n’est pas seulement porter un titre : c’est porter une mission. C’est être au cœur de la production du savoir, tout en assurant sa transmission, en formant les esprits, en accompagnant les jeunes générations. C’est être référent, mentor, bâtisseur. C’est incarner les valeurs fondamentales de l’université : la liberté académique, l’exigence intellectuelle, l’intégrité, la curiosité et l’ouverture».

Dr Diouf indique à l’endroit des lauréats : «Dans un monde en mutation, où les repères s’effritent parfois, vous devez être des recours. Votre rôle est plus essentiel que jamais : pour former des citoyens éclairés, pour défendre la science, pour contribuer à l’élévation de notre société. La toge que vous recevez aujourd’hui n’est pas seulement un habit d’apparat. Elle est le symbole de votre responsabilité, mais aussi de la confiance que la Nation place en vous. Car c’est à travers vous que l’université vit, progresse et rayonne. Vous devez être les garants des valeurs qu’incarne notre université.» Et de conclure : «Continuez à penser, à transmettre, à inspirer. Continuez à servir l’université et à la faire grandir. Car en vous, ce sont les promesses de demain qui prennent forme.»

cheikh.camara@lequotidien.sn